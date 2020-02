Tillgängligheten fortsatt prioriterad på Sus

2019 har varit ett spännande och lärorikt verksamhetsår som präglats av positiva förändringar

men även en del utmaningar för Skånes Universitetssjukhus (Sus).

Det ekonomiska resultatet har kraftigt förbättrats med ett underskott på -450 miljoner i början på 2019 som i slutet på året resulterade i ett underskott på -160 miljoner. Det innebär att prognosen under året förbättrades med 290 miljoner. Idag är underskottet endast 1,1 procent från budget i balans.

Vi är inte nöjda men det är oerhört glädjande att vi har en tydlig utveckling mot en hållbar kostnadsnivå. En budget i balans är av stor vikt för oss framför allt för att det ger oss

handlingsutrymme att agera mer proaktivt och framtidsinriktat.

Vi ser samtidigt att tillgängligheten försämrats och det är bekymmersamt och allvarligt. Det beror bland annat på brist på sjuksköterskor, bristande stödsystem, dåligt anpassade lokaler, en äldre befolkning och ett ökat remissinflöde. För att vi ska kunna säkra framtidens sjukvård och vara goda arbetsgivare måste styrelsen fortsätta ta konkreta och välavvägda beslut för förbättrad tillgänglighet.

Under 2020 behövs mer politiskt fokus på att öka tillgängligheten. Alliansen i Skånes Universitetssjukhus har därför initierat att det arbete som idag sker ute i verksamheterna för att öka vårdplatser och operationskapacitet, skall återkopplas regelbundet till styrelsen med konkreta mål och strategier för att öka Sus vårdkapacitet. Våra medarbetares hälsa och arbetsmiljö är en förutsättning för att minskade köer och budget i balans. När vi gör rätt kommer tillgänglighet och budget också att bli rätt.

Vi måste fortsätta arbetet med kompetensstegar och karriärutveckling för våra sköterskor. Vi ska inte bara rekrytera nya medarbetare utan också behålla de duktiga medarbetare vi har, men då måste vi ge vettiga utvecklingsmöjligheter. Vi kommer fortsätta arbetet med att minska de administrativa kraven som vår vårdpersonal utför som ibland är onödigt och utan uppföljning.

Arbetet med Skånes digitala vårdsystem (SDV) har fortsatt och intensifierats under året. Ett hundratal medarbetare från Sus arbetar på olika sätt inom projektorganisationen som utvecklar SDV. När det står färdigt är vår förväntning att vårdpersonalen skall lägga mindre tid på att logga ut och in i olika journalsystem, leta vårdplatser eller boka transporter. Stödsystemen måste helt enkelt moderniseras och anpassas till behoven.

Trots att tillgänglighetssiffrorna bekymrar både styrelsen, medarbetarna och allmänheten har många åtgärder tagits under 2019. Bland annat har vi tagit fram vårdprogram för strokepatienter tillsammans med kommuner och primärvård vilket möjliggör för patienten att få vården närmare sin vardag och förhindrar inläggningar på sjukhuset.

Vi har även beslutat om att ATMP-centrum (kliniskt utvecklings- och behandlingscentrum för avancerade terapier) ska inrättas vid Sus under året. Syftet är att koncentrera kompetensen i regionen och att Skåne ska ligga i framkant kring nya behandlingsmetoder. Det kan i sin tur leda till bättre och snabbare behandlingar.

Sus har dessutom förbättrat sin position (delad första plats) i Swedehearts kvalitetsindex för hjärtkirurgi samtidigt som THIVA är Sveriges största thoraxintensivvårdsavdelning med lägst mortalitet och med lägst frekvens återinläggning inom 72 timmar (perioden 2018.08.01-2019.07.31, Svenska intensivvårdsregistret).

Det är viktigt att belysa och visa vilka brister som finns i sjukvården men det är lika viktigt att vi inte glömmer allt det goda och all den fantastiska vård vi skåningar får ta del av dagligen. Medarbetarna på Sus gör sitt yttersta varje dag. Varje minut utförs små och stora mirakel. Samtidigt som våra medarbetare fokuserar på vården kommer styrelsens huvudprioritering framöver att vara en ekonomi i balans och minskade köer.