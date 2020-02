Den norske schlagerartisten Jahn Teigen är död

Den norske artisten Jahn Teigen har avlidit på Ystads sjukhus. Han blev 70 år gammal.

I Sverige är Jahn Teigen kanske mest känd för att ha fått noll poäng i Eurovision (och för att efter det ha släppt ett album som, med glimten i ögat, fick titeln This year’s loser), men i Norge var han folkkär och i sin dödsruna kallar NRK honom för ”Hela Norges Jahn Teigen”.

Under en karriär som varade i 52 år släppte han fler än 60 album, samlingsalbum och singlar, varav 38 är soloskivor.

Han har fått ta emot Spellemanspriset två gånger, 1983 och 2009, Norsk Artistforbunds Ærespris 2003 och han blev invald i Rockheim Hall of fame 2012 tillsammans med gruppen Popol Ace, för att bara nämna några av de priser han fått ta emot. 2010 utsågs han till riddare av första graden av St Olavs orden.

Teigen fick sitt genombrott när han vann norska Melodifestivalen 1978 med Mil efter mil. Att låten fick noll poäng i Eurovision-finalen gjorde honom bara ännu mer populär hemma och Mil efter mil blev en jättehit. Totalt deltog han i norska Melodifestivalen inte mindre än 16 gånger.

Jahn Teigen hade också stora framgångar på hemmaplan tillsammans med det humoristiska bandet Prima Vera, som han var en del av under många år.

”Tack för allt, Jahn! För allt det roliga, för de låtar och sketcher vi gjorde tillsammans – och för att vi var goda vänner! Du var unik, den bäste, ingen kan ersätta dig, varken på scenen eller bakom. Du kommer alltid att vara med oss!” skriver hans bandkollega Herodes Falsk på Instagram.

2006 lämnade Teigen Norge och slog sig ned i den gamla klockaregården mellan Ingelstorp och Valleberga. För Ystads Allehanda berättade han i samband med det att han flyttat till Skåne för att får lugn och ro.

– I Norge säger alla över fem år god dag till mig när jag rör mig ute. Jag vill ha lite lugn och ro och frihet, sade han till tidningen.

På måndagskvällen dog Jahn Teigen på Ystads sjukhus. Han sörjs närmast av dottern Sara Skorgan Teigen, som han fick tillsammans med sångerskan och låtskriverskan Anita Skorgan.

– Han har varit sjuk länge och blev sämre och sämre. Men Jahn gillade inte att prata om det. Jag vill inte heller gå in på vad som var fel på honom, säger Teigens nära vän Morten Stensland, som också skrivit en biografi om honom, till NRK.