Katherine Johnson, matematikern som hade en stor roll i samband med den första månlandningen, har avlidit i en ålder av 101 år.

Hon föddes i White Sulphur Springs, West Virginia och beräknade och analyserade flygvägarna för många rymdfarkoster under sina över 30 år inom det amerikanska rymdprogrammet.

Det var tack vare den Oscarsnominerade filmen Hidden figures (2017) som hennes roll i samband med att Apollo 11 landade på månen 1969, blev känt för den stora allmänheten.

Hon har genom åren tagit emot många utmärkelser, som Presidential medal of freedom (2015) och Daughters of the American revolution Medal of honor (2017).

2015 tilldelades Katherine Johnson presidentens frihetsmedalj, USA:s främsta civila utmärkelse, av den dåvarande presidenten Barack Obama.