Från mordutredningarvtill begravningar

Föräldrarnas död, med bara tre dagars mellanrum, och mötet med en sympatisk kvinnlig begravningsentreprenör ledde in den danska deckarförfattaren Sara Blædel på helt nya författarvägar. Nu kommer första delen i hennes spänningstrilogi om danska Ilka Jensen som ärver sin pappas begravningsbyrå i en amerikansk småstad på svenska.

– Det är minst lika spännande som min deckarserie om Louise Rick men här ligger spänningen i hemligheterna, i det som inte blev berättat, säger Sara Blædel.

Vi träffas i Lund där Sara Blædel är med sitt svenska förlag Polaris för att presentera spänningsromanen Min fars hemlighet och de två kommande böckerna i trilogin för Bibliotekstjänst.

– Jag har alltid känt att jag blivit bra mottagen i Sverige och har lojala, fina följare här och nu ser jag fram emot att se hur de tar emot Ilka, säger hon med ett stort leende.

De tre böckerna om Ilka Jensen – Bedemandens dotter, Ilkas arv och Den tredje søster – som kom ut i Danmark mellan 2016 och 2018 är nämligen något helt annat än den ganska klassiska kriminalromanserien om kriminalaren Louise Rick och hennes väninna journalisten Camilla Lind som Sara Blædel har skrivit totalt tio böcker om sedan debuten 2004.

– Jag måste skriva utifrån bra idéer och lust och jag måste skriva med hjärtat, säger hon om att hon vågade lämna en säker framgångsväg för något oprövat.

I den första boken i Ilka-trilogin lär läsarna känna 40-åriga Ilka Jensen som arbetar som skolfotograf. Hon har nyligen förlorat sin man och bär också på en betydligt äldre sorg efter pappan som lämnade henne och mamman när Ilka bara var sju år. Pappan försvann till USA och Ilka har knappt haft någon kontakt med honom. Nu har han dött och Ilka är omnämnd i hans testamente.

Hon bestämmer sig för att resa till den lilla danskstaden Racine i Wisconsin där pappan levt sitt liv i många år. Resan handlar inte så mycket om arvet som om ett försök att ta reda på varför han lämnade henne och hur hans liv varit.

På plats visar det sig att Ilka har ärvt den konkursmässiga begravningsbyrå hennes pappa drivit i många år och snart är hon indragen i ett försök att rädda företaget, komplicerade relationer med de anställda och pappans familj, ett gammalt mordfall i staden och naturligtvis i en djupgrävning i pappans förflutna.

Idén till Ilka-trilogin föddes ur svåra händelser i Sara Blædels eget liv. För sju år sedan dog bägge hennes föräldrar med bara tre dagars mellanrum.

– Det var första gången jag förlorade någon som var så nära mig och det var så klart förfärligt, berättar hon. Det här blev också mitt första möte med en begravningsentreprenör och i mitt fördomsfulla huvud hade jag föreställt mig en senig, lite äldre herre. Så var det en kvinna i min egen ålder som hade ett så naturligt sätt att hantera döden. Jag damp på något sätt ner i hennes trygga famn och började också tänka att det här är ett märkligt jobb och att jag var tvungen att skriva om en kvinnlig begravningsentreprenör.

Att trilogin till största delen utspelas i USA och inte i Danmark handlar mycket om den trovärdighet som Sara Blædel alltid strävar efter i sina böcker.

– Först tänkte jag låta Ilkas pappa försvinna åt Roskildehållet men insåg att då hittar hon så klart honom tidigare i livet, förklara Sara Blædel. Under den perioden turnerade jag mycket i USA med mina böcker och känslan av att komma till ett ställe där man aldrig varit förut och tänka ”tänk om mitt liv hade varit här” ville jag fånga.

Att drivkraften i boken är sökandet efter sanningen om pappans försvinnande hänger också i hop med Sara Blaedels förlust av föräldrarna och insikten om hur mycket historia som försvinner när man förlorar sina föräldrar.

– Jag växte upp i en familj där vi alltid har kunnat prata om allt men om man inte kan det är det så mycket familjehistoria och förståelse av sig själv och vem man är som man inte har tillgång till när föräldrarna är borta, säger hon.

För Sara Blædel som också arbetat som journalist är researchen en viktig del av författandet och denna gång har det framförallt handlat om begravningsbyråvärlden – i så väl Danmark som USA.

– När jag först fick idén att skriva om en kvinnlig begravningsentreprenör frågade jag Kristina som hade hand om mina föräldrars begravning om jag fick praktisera hos henne, berättar Sara Blædel.

Längre fram i bokarbetet tillbringade hon också en vecka i Racine och besökte bland annat två begravningsbyråer där.

– Det första jag möttes av var en monter med smycken. De skulle man förvara aska i – man kunde alltså gå runt med sin döda mors aska om halsen. Det var väldigt märkligt och allt var helt annorlunda jämfört med Danmark. Till exempel förvarar man de döda på begravningsbyråerna och balsamerar dem där. Ofta finns det också en stor festsal där man kan ha begravningsceremonin och då ligger de döda där balsamerade och sminkade i en öppen kista.

Sara Blædel bodde också USA under när hon skrev bok två och tre.

– Då hade jag insett att jag hade en stor historia i gång och var rädd att jag inte skulle kunna göra den trovärdig och bra nog, säger hon. Där hade jag allt som hände i USA då runt mig, allt det där som dyker upp i nyheterna, som folk pratar om. Böckerna om Ilka presenteras som spänningsromaner och Sara Blædel menar att en av de största skillnaderna jämfört med Louise Rick-böckerna är just sättet hon skapar spänning på.

– Spänningen ligger i hemligheterna, i det som inte blir berättat och i de val som görs, beskriver hon. Jag visste också från början att det skulle vara en trilogi och att man i den första boken lär känna Ilka och hennes universum. Jag har fått slåss lite med mig själv för att lita på att den här historien håller för tre delar, att spänningen och nyfikenheten på personerna ska driva läsarna vidare.

– Och visst har jag många gånger varit frestad att speeda upp med deckarinslag, lägger hon till med ett skratt. Men jag har litat på att läsarna blir nyfikna på Ilka. Och de kan också lita på mig – jag ökar tempot i tvåan och än mer i trean.

När Sara Blædel började skriva Ilka-trilogin hade hon parkerat Louise Rick på en strand i Mexiko med en käresta, en kall öl och sex månaders ledighet och lämnat öppet om det skulle bli fler böcker i serien.

– Jag var snäll mot henne och hade avslutat det bra om den rätta idén för en fortsättning inte skulle komma, säger hon. Men när jag satt och skrev trean om Ilka gick det upp för mig hur Louise skulle komma tillbaka och det är också kopplat till det här med relationer. En tragedi drabbar henne och vi kommer att möta henne i rollen som den privata Louise. Det är Ilka-historien som fått mig att skriva så här.

Den nya Louise Rick, Pigan under traeet, kom ut i Danmark i november och planerad svensk utgivning är början av 2021. Och nästa boken i Rick-serien är redan på gång.

– Jag ska precis börja skriva, avslöjar Sara Blædel. Den är helt klar i mitt huvud så nu har jag blockat min kalender fram till sommaren. Jag ser verkligen fram emot det.

Och hur är det med Ilka – kommer hon också tillbaka?

– Jag vet faktiskt inte, men det är väldigt roligt att när första Ilkaboken kom i Danmark så var det många läsare som klagade och hellre ville ha fler böcker om Louise Rick. Nu när trilogin är avslutad älskar de Ilka och vill ha henne tillbaka.

Sara Blædel:

Född: 1964, bosatt i Köpenhamn

Bakgrund: Har arbetat som journalist och också drivit eget deckarförlag. Debuterade som skönlitterär författare med den första boken i serien om kriminalaren Louise Rick, Grønt støv (på svenska Pulver), 2004. Hon har fyra gånger fått det prestigefulla danska Martha-priset som delas ut till danskarnas favoritförfattare och även författerpriset De Gyldne Laurbær 2014. Hennes böcker har i enbart Danmark sålt i mer än 2,5 miljoner exemplar och hon är utgiven i 38 länder. Louise Rick-serien: Grønt støv 2004 (på svenska Pulver 2007) Kald mig prinsessa 2005 (Kalla mig prinsessa 2007)

Kun ét liv 2007 (Bara ett liv 2008)

Aldrig mere fri 2008 (Aldrig mera fri 2009

Hævnens Gudinde 2009

Dødsenglen 2010

De glemte piger 2011 (De bortglömda 2011)

Dødesporet 2013 (Dödsstigen 2014),

Kvinden de meldte savnet 2014

Pigen under træet 2019 (på svenska 2021)

Trilogin om Ilka:

Bedemandens datter 2016 (på svenska Min fars hemlighet 2020)Ilkas arv 2017 (på svenska juni 2020)

Den tredje søster 2018 (på svenska hösten 2020)

Sara Blædel om …

… vad den senaste Louise Rick-boken (Pigen under træet) handlar om: ”Vi kommer att möta henne ensam och övergiven på en strand i Thailand och en tragedi har just drabbat henne – hennes bror har försökt ta livet av sig. Jag har gjort henne till kriminalchef men vi möter inte henne i den rollen utan som privatperson. Den handlar också mycket om ungdomsåren, vad vi har med oss i bagaget och vilken stor betydelse något som hänt då kan ha.”

… att den första Louise Rick-boken, Pulver är nominerad till årets Storytel Award i spänningskategorin: ”Jag bara tänkte vad är det som har hänt – Sverige jag älskar er! Och jag är väldigt tacksam och känner att jag har en väldigt god bas av svenska läsare.”

… hon alltid har sin bok klar i huvudet innan hon börjar skriva: ”För mig måste det vara en mening med att berätta historien, det ska vara en logik i att folk uppför sig som de gör. Det är otroligt viktigt och innan den är på plats börjar jag aldrig skriva. Sedan är det roligaste att bara skriva.”

… filmplaner för Rick-serien och Ilka-trilogin: ”Jag har fått en del förfrågningar kring Ilka från Sverige och Danmark men det här måste utspelas i USA och jag har en filmagentur där som jag med Louise Rick som också ska arbeta med Ilka. Sedan vet man aldrig. Jag har varit igenom det här så många gånger och tänker att innan vi sitter i soffan med popcorn och vin och ska titta så finns det inte.”