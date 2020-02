Kris i reningsverket

ÖSTRA GÖINGE/OSBY Det starka vattenflödet ställer till stora problem för reningsverken. I Knislinge är situationen ytterst besvärlig.

En gammal uttjänt pumpstation kopplas in för att rädda situationen något.

När det gäller översvämningar ser det ut som om villaägarna ännu så länge har läget under kontroll.

– Situationen för reningsverket i Knislinge är milt sagt utmanande, säger Per Fremark, vd SBVT (Skåne och Blekinges Vattentjänst), som var på plats i Knislinge under tisdagsmorgonen för att få en bild av läget.

– Vattnet från Helge å trycker på så starkt att det hindrar reningsverket från att få ut vattnet på vanligt sätt. Därför gör vi bland annat ett försök att koppla in en gammal pumpstation som inte har använts på jag vet inte när.

Om det inte fungerar, vad händer då?

– Då kommer vi gå in på plan B.

Och hur lyder den?

– Ett alternativ är att vi kan komma att tvingas lägga rör ute på fältet för att kunna pumpa ut vattnet på annat sätt till Helge å.

Han berättar att ån aldrig varit så hög som nu under den tid som de som nu är anställda på reningsverket har jobbat där.

– Läget måste ses som allvarligt när vi nu väljer att koppla in en gammal uttjänt station, säger han.

Hur kan abonnenter märka om det blir problem?

– Min övertygelse är att det inte kommer att märkas för vi kommer att lyckas lösa det här.

Men om?

– Abonnenterna ska inte behöva påverkas. Vi måste fixa det här med alla krafter och påhittigheter vi har.

Broby har just inga problem med att pumpa ut vattnet i Helge å. Där fungerar det enligt Fremark bra.

– När det gäller Osby kommer det mycket vatten till reningsverket, men vi har inga problem med att få ut vattnet från reningsverket.

– Problemet är på andra hållet. Det läcker som ett såll i ledningsnätet när vattnet trycker på från alla håll och kanter.

Men där är läget under kontroll?

– Ja, någon form av kontroll har vi i dagsläget, men vi är på tårna.

När det gäller översvämningar längs sträckan Helge å, där det alltså utgått en klass 2-varning, och andra vattendrag, har det inte inrapporterats några akuta händelser till räddningstjänsten, vare sig i Kristianstad gällande Broby eller Osby.

Anders Gymark, yttre befäl, räddningstjänsten, Osby, säger att de har regelbunden kontakt med länsstyrelsen och är beredda på att läget kan förvärras.

Han poängterar att det är upp till villaägare att själva ordna med pumpar och sandsäckar för att förhindra översvämning.

– Vi rycker naturligtvis ut när det är akuta och livshotande händelser, men måste prioritera samhällsviktiga verksamheter.

När det gäller sandsäckar så finns sådana att hämta hos räddningstjänsten i Osby.

– De som har sina villor vid Helge å är oftast medvetna om situationen med vattnet och är förberedda på vad som kan hända, konstaterar Anders Gymark.

När det gäller situationen vid kommunala vägar och broar säger räddningstjänsten i Osby och tekniska förvaltningen i Östra Göinge att de har kontinuerlig koll på läget. Och att beredskapen är på högsta nivå.