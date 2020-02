Spännande resultat i valet i Hamburg

Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst av den anledningen borde vi ägna större intresse åt vad som försiggår i vårt södra grannland. Under söndagen var det val i delstaten Hamburg. Det påverkar också arbetet i den norsk-svensk-dansk-tyska Stringregionen som samarbetar kring främst infrastruktur, klimat och miljö.

Det sägs att Hamburg är lika lite Tyskland som New York är USA, men ändå är valet där självklart viktigt. Merkels parti CDU gjorde ett dåligt val och fick sitt sämsta resultat någonsin, 11,5 procent. Debaclet på riksnivå kan självfallet ha påverkat, men tysklandskännare menar att det snarare är partiets agerande i regionala frågor som har påverkat. För hamburgarna har trafik och boende hamnat högst upp på listan av viktiga frågor inför valet. Man förefaller vara trötta på stora projekt och har därför till stor del lockats av Die Grüne som fördubblade sitt röstetal till drygt en fjärdedel av väljarna. Siffror som gör svenska MP gröna av avund.

Socialdemokraterna SPD tappade, men är nöjda eftersom siffrorna för Hamburg är mycket högre än dem för Tyskland i stort. Därför fortsätter SPD styra i Hamburg tillsammans med de gröna. Både SPD och Die Grüne sägs agera som mittenpartier i Hamburg.

Det preliminära valresultatet visar också att högerpopulistiska AFD hamnar under spärren till delstatsparlamentet, låt oss hoppas att detta trendbrott står sig.