Beredskap och panik

Beredskapen för coronaviruset är antingen god eller helt otillräcklig, beroende på vem man frågar. Socialstyrelsen förnyade sitt löfte om god beredskap på en presskonferens med folkhälsomyndigheten i tisdags. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat risken för att corona ska sprida sig i Sverige efter att viruset drabbat Iran, Korea och Italien under den gångna helgen. Risken för nya fall i Sverige som smittats utomlands bedöms nu som hög och Iran är det land som oroar mest, inte minst eftersom det bor många iranier i Sverige

Världshälsoorganisationen menar att alla är för dåligt förberedda. Kanske handlar skillnaden om att WHO anser att världens länder måste höja beredskapen mycket, snabbt, medan svenska myndigheter verkar vara inne på att simma lugnt och undvika panik.

Tidigare biträdande statssekreterare Mats Engström skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle att regionernas beredskap inte är tillräcklig och varnar statsråden för att lita blint på expertmyndigheterna. Han har en poäng i att beredskapen är ett politiskt beslut om hur mycket resurser ska läggas på att vara förberedd på det värsta och hur det ska ske. Det finns dock inget egenvärde i att vara skeptisk mot experter, snarare får man lägga till en politisk dimension på ansvarsfrågan och föra en diskussion kring vilka politiska verktyg som kan och bör användas för att få bästa möjliga beredskap om krisen växer.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, menade under presskonferensen att det råder missförstånd kring hur Sverige hanterar frågan. Enligt honom är det missvisande att Sverige är mindre aktivt i arbetet mot viruset. Norge har lyfts fram som ett exempel på en bättre beredskap än Sverige, men Carlsson menar att det är en myt att Sverige hanterar det annorlunda och att kommunikationen med regionerna är god. Synen på vad som utgör god beredskap är som synes olika. Vi gynnas dock av att en diskussion förs så bilden breddas bortom myndigheternas pressmeddelanden.

Martina Jarminder