Den amerikanske westernstjärnan Ben Cooper har avlidit i en ålder av 86 år.

Han fick en lång karriär, som började på Broadway redan som nioåring, då han gjorde rollen som Harlan i Life with a father.

Han medverkade i över 30 olika radioserier, många soap operas, som var väldigt populärt förr.

Bland några av de filmer han gjort han nämnas Thunderbirds (1952), Flight nurse (1953), Johnny guitar (1954), Headline hunters (1955), Arizona raiders (1965) och The Sky’s the limit (1975).

På tv syntes han bland annat i Johnny Ringo (1960), The westerner (1960), Bonanza (1960-1961), Combat! (1963), Death Valley days (1969) och Kung Fu (1974).

2005 fick han ta emot en Golden boot award för sitt arbete inom westerngenre.