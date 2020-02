Talkshowvärdinnan och soapoperadrottningen Lee Phillip Bell har avlidit i en ålder av 91 år.

Hon var född i Chicago, Illionois och började i tidig ålder arbeta på en tv-station.

I över 30 år var hon programledare för den prisbelönta Mornin’ miss Lee, som senare ändrade namn till Lee Phillip show. Där behandlades olika samhällsfrågor. Hon intervjuade bland annat presidenterna Richard Nixon och Jimmy Carter och skådespelare som Judy Garland, John Wayne och Lucille Ball.

Hon gifte sig med William J Bell, som började skriva tv-serier som Guiding light och As the world turns.

Lee Phillip Bell lämnade så småningom tv-showerna för att arbeta tillsamman med sin make i serier som The young and the restless (1973 och Glamour (1987).

1975 fick hon ta emot en Daytime Emmy award för Outstanding daytime drama serien The young and the restless.

Två år senare fick hon som första kvinna ta emot Govenor’s award av Chicago chapter of the national academy, television arts & Science.

2007 belönades Bell med en Daytime Emmy for för sin livslånga gärning.