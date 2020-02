Testades positivt – för andra gången

En japansk reseguide testades positivt för coronaviruset, frisknade till och har sedan testats positivt igen. Samtidigt tar både Japan och Sydamerika till extraordinära metoder i kampen mot coronaviruset.

Kvinnan som är i 40-årsåldern och bosatt i Osaka testades positivt för första gången den 29 januari och skrevs ut från sjukhuset den 1 februari. Fem dagar senare testade hon negativt. Men så började hon få ont i halsen och ha ont i magen. I onsdags testades hon positivt för andra gången och blev därmed det första fallet i Japan där någon testats positivt två gånger. I Kina har det dock förekommit liknande fall tidigare.

Professor Philip Tierno at New York University’s school of medicine säger till The Guardian att han inte är säker på att inte covid-19 har två faser på samma sätt som till exempel mjältbrand.

– När man en gång har infektionen så kan den ligga i träda med minimala symptom och sedan kan läget förvärras om den finner sin väg till lungorna, säger han.

I Japan hade på torsdagskvällen (lokal tid) över 200 personer testats positiva. Det exkluderar de cirka 700 personer som befinner sig i karantän på det brittiska fartyget Diamond Princess i Yokohamas hamn. Tokyo har begärt att alla större sammankomster och sportevenemang ska ställas in eller skjutas upp. Samtidigt lovar man att sommar-OS i Tokyo ska gå av stapeln som planerat under juli och augusti.

Japans premiärminister Shinzo Abe gick på torsdagen ut och uppmanade alla grundskolor i landet att hålla stängt från och med måndag fram till vårlovet som tradionellt slutar i början av april.

– Vi gör insatser för att förhindra spridningen av infektionen bland barn i varje region och de här en eller två veckorna är en extremt kritisk period, sa Shinzo Abe under ett ministermöte om coronautbrottet, enligt Japan Times.

Japan är inte det enda landet som tar till extraordinära grepp för att mota coronaviruset i grind. I Saudiarabien, som ännu inte haft några egna fall, bannlyser man nu för första gången utlänningar från att göra pilgrimsresor till landet i hopp om att det ska förbli så. Mellanöstern har haft cirka 240 fall hittills.

”Kungarikets regering har beslutat att tillfälligt stoppa inresor i riket för umrah [den traditionella pilgrimsresan till Mecca som årligen lockar 2,5 miljoner troende muslimer från hela världen, reds. anm.] och besök till profetens moské” uppger saudiska UD i ett uttalande, enligt The Guardian.

Man kommer också att dra in turistvisum från länder varifrån smittspridning är en risk. Man uppmanar också sina egna medborgare att inte resa till sådana länder.