Låt inte oron ta över

Flera fall av coronaviruset covid19 har nu bekräftats i Sverige. Virusspridningen riskerar utvecklas till en fullskalig pandemi. När oron sprider sig gör sig de bevingade orden påminda: det enda vi behöver vara rädda för är rädslan själv.

Börsen faller, restauranger och kontor stänger, resor och större evenemang ställs in och fotbollsmatcher spelas för tomma läktare. Eftersom smittan sprids snabbt och vaccin saknas är de enskilda besluten ofta legitima och berättigade som förebyggande åtgärder. Men när varje enskild händelse blir en nyhet i sig sprids snabbt en oproportionerlig oro som är svår att värja sig mot. Oron förvärras ytterligare av händelser likt de falska flygbladen om virusspridning, med påstådd kommunal avsändare, som spreds i Västsverige under torsdagen.

Lite ångest är bra om det bidrar till att folk lyssnar till myndigheter och tar till preventiva åtgärder. Men trots att apotek runt om i landet tydligt kommunicerar till sina kunder att munskydd inte skyddar mot viruset är de nu slutsålda i hela landet. Munskydden kan i bästa fall uppvisa medvetenhet, handlingskraft och respekt. I värsta fall inger det falsk trygghet och skapar ökad oro.

Såväl människors som myndigheters förmåga att bearbeta information och fatta beslut försämras avsevärt under osäkerhet. När de svenska myndigheterna uppmanade befolkningen att massvaccineras mot den relativt harmlösa svininfluensan 2009 blev biverkningen att omkring 500 unga svenskar drabbades av narkolepsi. En liknande skandal måste förhindras till varje pris. Förtroendet för vårdapparaten har redan skadats sedan ambulanspersonal i Stockholm vägrade åka på ett misstänkt coronalarm, även om det berodde på en enskilda dåliga omdöme.

Det är avgörande att såväl enskilda människor som myndigheter och regering behåller lugnet och inte tar till drastiska åtgärder. Smittspridningen är allvarlig, men oron riskerar göra en dålig situation betydligt värre.