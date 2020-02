Han vill se hur människor lyckas

Joakim Hector, rektor på Glimåkra Folkhögskola visste tidigt att han ville bli just rektor.

glimåkra Joakim Hector, 45, sedan tre år rektor på Glimåkra folkhögskola, tog magisterexamen i utbildningsvetenskap med inriktning skolledare efter utbildningen på lärarhögskolan.

Sedan ville han bli rektor direkt.

Men det gick inte för sig i Sverige. Istället blev det Norge under sju år för där gick det an.

– I Sverige är det traditionella att man ska ha arbetat som lärare under några år för att bli rektor. Jag satsade på rektor direkt, men det vågade jag inte säga högt, säger Joakim Hector och skrattar.

Efter knappa timmens intervju får man lätt uppfattningen att rektor Hector är en målmedveten handlingens man, även om han själv tycker att han inte är så värst målmedveten.

– Men jag har nog karaktär av att fixa grejer, det har jag, medger han.

Under gymnasietiden i Klippan, Joakim Hector är uppvuxen i Örkelljunga, drog han, hans bror och en kusin igång en målerifirma, ett handelsbolag, med namnet JFJ Måleri (första bokstaven i killarnas namn).

– Vi var ju inga målare, men satte igång med företaget för att tjäna pengar. Min farfars äldre vänner behövde få sina hus och fönster målade. Vi lastade en cykelvagn full med färg och hade en målare i byn som vi frågade om råd. Tre somrar höll vi på, berättar han.

Men någon målare blev han inte. Från början var tankarna att gå en ekonomutbildning.

– Min pappa var civilekonom, hade eget företag och det är lätt att tänka att man ska bli som föräldrarna, eller motsatsen. Jag läste ekonomi på gymnasiet och det var allmänbildande och bra.

Hector fick sommarjobb inom handikappomsorgen och då hände det något som ändrade hans planer.

– Då gick jag från att jag skulle jobba som ekonom till att jag ville jobba med människor.

Ett omvälvande steg?

– Ja. Det väckte något i mig. Hade sökt ekonomiutbildning på högskolan, men den nya insikten plus att jag arbetade som ungdomsledare i kyrkan gjorde att jag fick se andra sidor av mig själv.

Vilka sidor?

– Jag kände verkligen värdet av att jobba med människor. Så var det.

Några år tillbringade han i Lund där det stod teologi och filosofi på schemat.

– Då hade jag tagit steget bort från ekonomi kan man säga, men visste väl inte riktigt var det skulle landa. Var inte säker på vad jag skulle bli …

Till du fick en uppenbarelse?!

– Njae, inte precis, säger han och skrattar gott.

– Jag bestämde mig bara för att nu måste jag välja vad mitt yrkesverksamma liv ska handla om. Jag var ju någonstans mellan 25 och 30 år.

– Ledarskap hade följt med mig hela tiden och pedagogik var något som återkom. Då kom tankarna på att bli rektor.

Så blev det. År 2010 blev Hector rektor i Norge. I Sverige fick han inga rektorsjobb. Han hade ju inte jobbat som lärare, mer än några kortare vikariat.

En gymnasieskola på norska västlandet välkomnade Joakim, hans hustru och familjens första barn som då var kring halvåret. Under de sju åren i Norge blev det ytterligare två barn.

– En fantastisk tid då vi fick det bästa av Norge. Fjordar och fjäll, en gymnasieskola med ett par hundra elever och fina kollegor.

Men trots det var siktet att så småningom flytta tillbaka till Sverige. Och när Glimåkra sökte ny rektor så slog han till.

Han fick tjänsten och hustrun, som är socionom, fick en passande tjänst i Kristianstad.

Nu bor familjen mitt emellan de två arbetsplasterna, nämligen i Knislinge.

För honom är folkhögskolan en plats för alla och en plats som på ett praktiskt och flexibelt sätt värnar om demokrati och mångfald.

Hur märks det?

– En utmaning i Sverige idag är att vi är så distanserade från varandra.

– Det är lätt att sitta hemma i köket och tycka. Här på folkhögskolan har vi samhällets många variationer. Man tvingas att, i positiv bemärkelse, mötas.

– Vi har en stor mångfald inom klasserna, gospellinje, baskurser med deltagare med olika slags diagnoser, allmän kurs, nysvenskar med mera. Hela skolan träffas varje vecka.

Han berättar att det är då man ser att det händer saker som är svåra att förklara.

Försök förklara.

– Jo, när man får höra andra människors berättelser. När man förstår mer av bakgrunder. Det är då man förändras.

– Många som kommer hit har misslyckats tidigare. Här har vi några nycklar som gör att de får lov att lyckas.

– Därför tycker jag folkhögskolan är så viktig, att få se människor lyckas. Det är då jag vill vara rektor, att kunna skapa dom förutsättningarna.

Känner du att du är på rätt plats nu?

– Jag är på väg. Mitt hjärta är här, nu är jag här. Detta engagerar och motiverar mig. Men man måste ändå vara öppen för förändringar även om det inte är aktuellt för mig just nu.

Du brinner för folkhögskolerörelsen?

– Ja, verkligen. Vi pratar ofta om demokrati. Idag kan man känna hur viktigt det är att vi på folkhögskolan får vara en positiv motpol till mycket av negativa förenklingar idag.

– Det finns tendenser till alltför förenklade sanningar. Folkhögskolorna har tyvärr svårt att få fram hur viktiga vi faktiskt är. Vi är en plats för så många människor. Jag tror inte människor vet det.