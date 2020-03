n Skådespelaren Claudette Nevins, känd bland annat från Melrose place (1992 till 1998), har avlidit i en ålder av 82 år.

Hon växte upp i Brooklyn New York och första scenjobbet var på Broadway i The wall. Så småningom hamnade hon i Los Angeles, där hon genom åren medverkat i en mängd filmer och tv-serier.

Några exempel är The mask (1961), Dallas (1990), Sleeping with the enemy (1991), Beverly Hills 90210 (1993), 7th heaven (1997), Star trek: insurrection (1998), Ally McBeal (1998), Judging Amy (2000), Providence (2001-2002) och Strong medicine (2005).