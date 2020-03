James Lipton, som under många år var värd för tv-programmet Inside the actors studio, har avlidit i en ålder av 93 år.

Han var född i Detroit och gjorde sitt första radiojobb på 1940-talet i programmet The lone ranger. Därefter provade han på lite olika saker, bland annat skrev han tv-serier som Another world och The edge of night.

Som skådespelare hade James Lipton bland annat en roll i Arrested development, i den animerade Disneyfilmen Bolt samt under tio år i The Guiding light och i filmen Big break.

1994 blev programvärd för Inside the actors studio, där han intervjuat kändisar som Paul Newman, Robin Williams, Steven Spielberg, Spike Lee, Sally Field, Sean Penn och Julia Roberts. Över 300 gäster intervjuade han i sin studio. Han hade tio frågor som återkom till alla gäster, en av dessa vad ”Vilket ljud älskar du mest?”

Han skrev även böcker, som novellen Mirrors (1981).