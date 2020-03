Den tyske fotografen och performancekonstnären Frank Uwe Laysiepen, känd under konstnärsnamnet Ulay, har avlidit i en ålder av 76 år.

Han var född i tyska Solingen och utbildades sig till fotograf. I början på 1970-talet flyttade han till Amsterdam, där han var partner i performancekonstverk med Marina Abramovic under tolv år.

De blev kända för serien Relation works, där flera iscensättningar var farliga som i det verk då Ulay riktade en pil mot Abramovics hjärta.

De avslutade förhållandet med The lovers (1988), som gick ut på att de gick den 2500 kilometer långa Kinesiska muren från var sitt håll, för att mötas på mitten efter tre månader och sedan skiljas åt för gott.

Från 1999 till 2004 var han lärare i performancekonst på Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe i Karlsruhe, Tyskland.

Han skapade rubriker 1976 då han stal konstverket Der arme poet av Carl Spitzweg från Neue Nationalgalerie i dåvarande Västberlin. Detta dokumenterades i en film.

2009 flyttade Ulay till Ljubljana i Slovenien. Där gjordes en dokumentär om honom, då ett filmteam följde honom under ett år från det att han diagnostiserats med cancer.

Ulay’s journal from November to November hade premiär 2012. Han medverkade även i filmen The story of Marina Abramovic and Ulay.