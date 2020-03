Kunskapsmål i skolan

Hälften av pojkarna missade kunskapsmålen i skolan under höstterminen 2019, skrev Norra Skåne i måndagstidningen. Det låter onekligen oroande, och det är en kraftig minskning jämfört med året innan. Flickorna däremot lyckades bättre. Det är främst i årskurs 9 det är intressant då siffrorna, meritvärdet, är underlag inför ansökningar till gymnasieskolan.

Det har relativt länge varit en trend i hela landet att pojkar klarar sig sämre än flickor i skolan, så här skiljer sig inte Hässleholm från andra kommuner. Däremot ger det all anledning för skolorna att arbeta med denna kunskap i bakhuvudet: hur ska denna negativa trend motverkas? Det är därför positivt att mätningen i årskurs 3 visar att pojkarna gick om flickorna i resultat. Det beror främst på att nyanlända pojkars resultat har förbättrats. Gissningsvis beror detta på att pedagogerna anpassat sina arbetssätt så att det bättre passar nyanlända pojkar.

Två hässleholmsskolor, Vannarödsskolan årskurs 6-9 och Läredaskolan årskurs 7-9, går mot strömmen där pojkar har högre meritvärde än flickor. Däremot är det problematiskt stora skillnader till flickornas favör på Bjärnums skola, Furutorpsskolan och Linnéskolan.

Hässleholm kom lågt ner i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun 2019 just när det gäller meritvärde årskurs 9 (210 av 290) och andel godkända elever (ännu sämre, 242 av 290). Men sammantaget rankades Hässleholm på 87:e plats (av 290 kommuner) och i Skåne hamnar man på tionde plats av 33 kommuner. Dessutom är Hässleholm högre rankat än de flesta grannkommunerna.

Hässleholm är bra på att ge resurser till undervisning, har en relativt hög lärartäthet, lärarna är friska och har en hög andel barn inskrivna i förskola. Det är positivt att lärarna har det bra, det är en grundförutsättning för att eleverna ska utvecklas. En ökad satsning på bättre kunskaper för eleverna, inte minst pojkarna, behöver göras för att förbättra skolverksamheten.