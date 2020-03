De blickar bakåt i tiden

Reportrarna Marie Andersson Strömberg och Helén Fingalson har fram till Torsten Karlsons död för knappt två månader sedan, hjälpt honom med hans mångåriga projekt ”Minns du?”.

Nu tar de över de lokala återblickarna.

– Vi kommer att ha med oss mycket av det som Torsten gjorde, säger Marie, som arbetat som reporter på Norra Skåne i 33 år.

Helén, som varit anställd på tidningen i 13 år – men som nu gått i pension – tillägger:

– Men det blir också en del nytt, fast i Torstens anda.

Även om Helén slutat, rycker hon in för att guida läsaren genom ett brett urval av tidningens nu 25 år gamla publiceringar.

– Han skrev mycket om Hässleholm som stad i sin artikelserie. Vi kommer rikta mer fokus mot människorna i staden och i kransorterna, fortsätter hon.

Det har redan blivit flera turer till Norra Skånes arkiv på Väpnaregatan i Hässleholm.

– Men vi tar lite i taget. De är rätt tunga de här, säger Helén och plockar försiktigt upp en av de stora, bruna pärmarna med tidningsnummer från 1995.

Tillsammans bläddrar de nyfiket genom annonser, fotografier och rubriker, som alla känns tidstypiska för mitten av 90-talet.

– Ibland blir man förvånad och undrar hur det redan kan ha gått 25 år, skrattar Helén och visar en annons som vill få läsaren att köpa en ny telefax.

Ni har varit verksamma journalister på Norra Skåne i över 45 år tillsammans. Är det mycket som förändrats sedan 1995?

– Oh ja, tidningen är väldigt texttung. Idag finns det mer dynamik, svarar Helén och låter handen svepa över en sida som är helt utan bildligt material.

– Dessutom var det också då vi gick över från svartvita bilder till färgfoton, tillägger Marie.

Samtidigt upplever de att skillnaden mellan det som skrevs då och nu är förvånansvärt liten.

– Vi läser mycket om besparingar, integrationspolitik och översvämning i Finjasjön även 1995, säger Helén och tillägger att det är viktigt att då och då blicka bakåt i tiden.

– För att förstå vad som sker nu måste vi också förstå dåtiden.

Nu lovar de ett axplock av spännande och intressant innehåll som gått att läsa i tidningen under den gångna veckan – för 25 år sedan.

Händelser som varit stora över hela världen blandas med lokala nyheter från Hässleholm, Osby och Östra Göinges kommuner.

– Vi kommer att ta upp lite mer grejer men i kortare format, säger Helén.

– Sedan lägger vi till det som kan vara roligt för läsaren, som exempelvis vad som gick på TV just då eller vad man hade på sig, fyller Marie i.

Första delen presenteras redan i morgon.

– Det ska bli väldigt roligt. Vi jobbar så bra ihop, säger Marie och ler mot sin kollega.

Helén håller med.

– Jag tror att Torsten hade varit stolt över att få se sin artikelserie leva vidare, avslutar hon.