Skåne Det är förseningar i tågtrafiken på grund av ett signalfel mellan Halmstad och Laholm.

Det finns för närvarande ingen prognos på när trafiken beräknas kunna köra som vanligt igen.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Helsingborg C, Barkåkra, Båstad, Förslöv, Kattarp, Laholm, Maria, Ängelholm, Ödåkra, Halmstad C, Anneberg, Burlöv, Dösjebro, Falkenberg, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hyllie, Hjärup, Häljarp, Kungsbacka, Kävlinge, Hede, Kållered, Lindome, Liseberg, Landskrona, Lund C, Malmö C, Mölndal, Rydebäck, Triangeln, Varberg, Åkarp, Åsa, Göteborg C.