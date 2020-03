Östra Göinge

Ytterligare en anmälan om misstänkt annonsbedrägeri via Facebook har inkommit till polisen. Den här gången rör det sig om en göing som via en annons på en säljsida på Facebook kommit överens med en säljare om att köpa ett par pjäxor för 800 kronor i slutet av februari. Pengarna har överförts via den digitala betaltjänsten swish, men några pjäxor kom inte till göingen som nu anmält tilltaget till polisen.