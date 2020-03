Inställda tåg mellan Malmö-Lund i helgen

tågtrafik Planerade banarbeten stoppar alla tåg mellan Malmö och Lund från klockan 21 på kvällen till 05 på morgonen.

Den 7–9 mars, 18–19 och 25–26 april samt 2–3 maj klockan 21.00–05.00 är tågtrafiken mellan Malmö och Lund ersatt med buss.

Enligt Trafikverket får resenärer räkna med längre restid än normalt.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Nässjö C, Hyllie, Helsingborg C, Burlöv, Dösjebro, Glumslöv, Gunnesbo, Ramlösa, Hjärup, Häljarp, Kävlinge, Landskrona, Lund C, Malmö C, Rydebäck, Svågertorp / Malmö Syd, Triangeln, Västra Ingelstad, Åkarp, Östra Grevie, Trelleborg, Marieholm, Billeberga, Eslöv, Gantofta, Gärsnäs, Köpingebro, Lunnarp, Persborg, Oxie, Rydsgård, Rosengård, Svedala, Smedstorp, Skurup, Stångby, Svarte, Tågarp, Tomelilla, Teckomatorp, Vallåkra, Ystad, Örtofta, Östervärn, Simrishamn, Karlskrona C, Kristianstad C, Bräkne-Hoby, Bromölla, Bergåsa, Fjälkinge, Hässleholm, Höör, Karlshamn, Mörrum, Ronneby, Stehag, Sölvesborg, Sösdala, Tjörnarp, Vinslöv, Önnestad