Emma vill ha en hållbar form för framtiden

bostad För designern Emma Olbers är utseendet på en möbel bara en del av helheten.

– Livslängden, hur den är tillverkad, i vilket material och hur det kan återvinnas är minst lika viktigt, säger hon.

Sitter du och fredagsmyser med familjen i en tickande miljöbomb? Risken finns. Prylarna vi omger oss med gör stort avtryck på miljön.

Emma Olbers förhoppning är att vi konsumenter skulle kunna bli mer pålästa och påverka utvecklingen med våra inköp. I sitt arbete som designer har hon alltid haft ett tydligt miljöfokus. Det är något som hon har prisats för flera gånger. Senast kammade hon hem utmärkelsen årets designer 2020, som årligen delas ut av magasinet Elle Decoration.

– Varje gång jag får tillfälle försöker jag påverka utvecklingen bort från den snabba, ofta ytliga, slit och släng-mentaliteten och verka för en mer långsiktig och hållbar konsumtion, säger hon.

När Emma formger en möbel tar hon hänsyn till en mängd saker – inte bara det visuella. Hon vill veta hur stort klimatavtryck materialet gör, hur det slits och åldras. Om det går att underhålla och laga och till sist att återanvända.

– Det är superviktigt att saker åldras snyggt och behåller sin skönhet när de slits.

Då kan matbordet, soffan eller fåtöljen hänga med i många generationer.

– Det ger också en extra dimension – det finns ett värde i att omge sig med saker som man har en koppling till, säger Emma.

Hon är uppvuxen på en bondgård i Västsverige och hennes familj var den femte generationen i släkten att driva gården. Det livet gav henne tidigt en närhet och förståelse för naturen. Hur väder och vind påverkade skörden och hur mycket arbete som krävdes för att hålla djur. Saker som gav en känsla av att vara del i ett större kretslopp.

– Just det faktum att vi var femte generationen har spelat in. Det långa tidsperspektivet bidrog till att hållbarhet blev så viktig i min yrkesroll som formgivare.

I barndomshemmet fanns en salig blandning av möbler från många olika tidsepoker. Gemensamt för dem alla var att de var tillverkade i gedigna material som åldrades med värdighet. Det har gjort henne förtjust i ”äkta” material som slits vackert.

– Trä är nog favoriten. Det är vackrast om man oljar eller vaxar det – då går det dessutom att laga ett jack eller få bort en fläck. Det är inte lika lätt med en lackad yta.

För fyra år sedan valde Emma Olbers att undersöka de material som hon tycker mest om att arbeta med. Materialen står nämligen för ungefär hälften av en möbels totala utsläpp. I samband med en utställning på Möbelmässan 2016, tog hon hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet och räknade ut hur mycket växthusgaser varje material krävde.

– Enligt FN:s klimatkonvention är temperaturökningen en av de allra viktigaste fenomenen att försöka vända. Ska vi minska den är det viktigast att hålla nere växthusgaserna.

Det är koldioxidekvivalenter, CO2e, som anger hur mycket växthusgaser något släpper ut under sin livscykel.

– Bland annat visade det sig att skinn gav 300 gånger mer CO2e jämfört med björk. Att det var sådan skillnad överraskade.

Med den insikten får ett föremål läderdetaljer bara i undantagsfall, när det verkligen är motiverat och tänkt att hålla i flera generationer. Det ska också vara vegetabiliskt garvat och komma från grönbetande kossor, för att få ned miljöpåverkan till ett minimum.

Hemma i familjens ljusa lägenhet flyter kök och vardagsrum ihop. Färgskalan går i vitt, beige och grått och bidrar till en harmonisk och sammanhållen känsla. Många av möblerna och föremålen är hennes egen design, men här finns också arvegods. På flera ställen återkommer vackra snäckor och stenar som en påminnelse om havet.

– Det är lättare att blanda olika stilar och träslag om basen är lugn, säger Emma.

Mot ena väggen står ett plakat lutat, med texten ”We designed the system, we can redesign it now, fast”. Plakatet tar hon med sig ut – Emma Olbers är en trogen deltagare i miljödemonstrationerna Fridays for future med Greta Thunberg i spetsen.

– Jag tycker att det är ett bra alternativ. Att demonstrera är ett effektivt sätt att påverka politikerna mellan valen.

Hon är positiv till sin natur och tror att det går att förändra världen.

– Men då måste det hända något nu, säger Emma Olbers.