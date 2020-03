Tätt drama i spännande form

Recension

SCEN

Farligt

Av: Banditsagor Manus: Alexandra Loonin Ljud: Jonas Åkesson Medverkande: Oskar Stenström, Sanne Ahlqvist Boltes, Ronja Svedmark Röster: Katarina Lundgren Hugg, Jens Olsson, Aske Svedmark, elever från Möllevångsskolan 7a Urpremiär i en buss utanför Möllevångsskolan i Malmö fredag 6 mars 2020

En klassisk skolutflyktsbuss står parkerad utanför Möllevångsskolan i Malmö. Framför och bakom bussen har varningsskyltar med texten ”Föreställning pågår var vänlig stör ej” satts ut.

Tillsammans med en sjundeklass från skolan tar jag och en recensent till plats inne i bussen. Två och två sitter vi på passagerarplatserna och dras effektivt in i handlingen i den nyskrivna pjäsen Farligt som utspelas just på en utflyktsbuss som ska åka till badhuset med en sjundeklass.

En central del i föreställningen är de hörlurar som vi alla får ta på oss innan allt börjar. Genom dem får vi sedan höra dialogen mellan de tre huvudpersonerna Oskar, Sanne och Ronja. Vi hör också deras tankar, mobilsamtal och sms-konversationer.

Handlingen är enkel men effektiv och starkt engagerande. Oskar och Ronja har varit på fest i helgen. Oskar minns inget men Ronja har fått en film som tagits av Oskar under festen och som personen som tagit den, Sannes bror, hotar att sprida. Ronja bär dessutom på en hemlig förälskelse, Oskar på en jobbig hemsituation och Sanne är på en och samma gång utåtagerande och nojig för det mesta. I högt och underhållande tempo rör sig handlingen mot en dramatisk upplösning och koncentrationen i publiken är total.

Det här är andra gången på kort tid som jag ser barn/ungdomsteater där allt ljud går via hörlurar. Förra gången var det Malmö unga stadsteaters Ögonvittnen på Studion där två Förintelseöverlevares historier berättas. Även om de här två föreställningarna är väldigt olika till så väl form som innehåll är det uppenbart att hörlurar skapar en nästan självklar koncentration hos publiken.

I Farligt tillkommer dessutom att vi i publiken är en del av händelseförloppet, vi är klasskamraterna som följer dramat mellan Oskar, Sanne och Ronja direkt på plats både i och utanför bussen och vi är i högsta grad med i slutet.

Oskar, Sanne och Ronja spelas av Banditsagors skådespelare Oskar Stenström, Sanne Ahlqvist Boltes och Ronja Svedmark. De fångar de tre ungdomarnas relationerna och det sociala spelet dem emellan in i minsta rörelse och blick. och klarar också elegant att frysa handlingen vid de få tillfällen när tekniken krånglar lite.

Också det faktum att de använder sina egna förnamn ökar närheten och verklighetskänslan. Liksom det faktum att miljön runt teaterbussen lever sitt eget liv. När vi genom fönstret ser Oskar lutad mot en mur upptagen i ett svårt samtal med sin mamma passerar samtidigt en cyklist förbi och en man i gul väst kommer för att flytta sin parkerade bil och passar på att ta ett kort bloss innan han kliver in. Livet pågår som vanligt samtidigt som Oskars, Ronjas och Sannes liv blir allt mer komplicerade.

Farligt är en fristående fortsättning på Banditsagors Hemligt som också utspelades i skolmiljö, ett klassrum, och också fokuserade på ett tätt drama mellan tre klasskamrater.

Då var målgruppen 10- 12 år. I Farligt är den 12 till 14 år och dramat har en också en betydligt mörkare ton. Utan att spoila för mycket kan jag säga att det här är en historia som behöver bearbetas och diskuteras ordentligt efteråt. Det är också en historia som verkligen behöver berättas och Banditsagor har hittat en väldigt bra och effektiv form för detta.

Det är bara att hålla tummarna för att bussen gör stopp utanför många, många skolor under våren.