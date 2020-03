Kraftig minskning av vattennivån

finjasjön Enligt räddningstjänstens mätningar var Finjasjöns nivå under söndagen 44,30 meter över havet.

En sänkning på 39 centimeter jämfört med lördagen.

”Vi kan knappt tro det själva men efter extra mätningar och risk för en viss felmarginal som vi kunde se från förra veckans helgmätning så visar dagens mätning av nivån i Finjasjön nu på 44.30”, skriver räddningstjänsten i Hässleholm på facebook vid lunchtid på söndagen.

Detta efter att man under flera dagar uppmätt nivåer kring 44,80, och under lördagen 44,69.

”Morgondagens digitala mätning får visa om mätningen stämmer exakt men det är logiskt med avseende på senaste veckans betydligt lägre nederbördsmängd och nivåändringen är som sagt ’trög'”, skriver räddningstjänsten.

Mätningen gör gällande att sjön nu har ungefär samma nivå som för drygt två veckor sedan. Det är dock fortsatt runt en meter högre än vad som räknas som Finjasjöns normaltillstånd.

Samtidigt har SMHI skrivit ner prognoserna kring hur mycket regn som väntas falla över Hässleholm under de kommande dagarna. Under lördagen talade förutsägelserna om runt 32 millimeter regn mellan måndag och fredag – med 10 millimeter två av dessa dagar.

På söndagen hade siffrorna skrivits ner till knappt 22 millimeter under samma fem dagar.