Lottomiljoner till Sösdala

SÖSDALA Nästan två miljoner kronor på rad som lämnats in på Frendo.

Vid lördagens dragning av Lotto 1 var det två personer som prickat in alla sju nummer och som därmed fick dela på jackpotten. Den ena raden var inlämnad via nätet av en spelare i Vetlanda, men den andra hade lämnats in fysiskt på Frendo i Sösdala.

– Nu inleder vi våra försök att kontakta vinnarna för att gratulera så fort som möjligt. Då får vi också veta om det är vinster som delas mellan flera eller om vinsterna på närmare två miljoner kronor landar i respektive vinnares plånbok, säger Svenska Spel Turs vinnarkommunikatör Martin Ridderstolpe.

Lördagens vinst var på 1 980 026 kronor vardera till de två vinnarna.