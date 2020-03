Jazzpianisten Alfred McCoy Tyner har avlidit i en ålder av 81 år.

Han var den sista medlemmen som gick bort i saxofonisten John Coltranes berömda kvartett och brukar benämnas som en av 1900-talets mest inflytelserika jazzpianister.

Han var född i Philadelphia, Pennsylvania och började spela piano i tidig ålder.

Omgivningen fick upp ögonen för honom då han började i Benny Golsons och Art Farmers jazztet (1959). Ett år senare gick han med i The Coltrane quartet, som bestod av Coltrane på tenorsaxofon, Tyner på piano, Jimmy Garrison, bas och Elvin Jones, trummor.

De turnerade flitigt från 1961 till 1965 och spelade in flera klassiska album som Live at the Village Vanguard (2001), Ballads, Crescent, A love supreme och The John Coltrane quartet plays.

Det blev även flera album på egen hand, som The real McCoy (1967), Tender moments (1967), Sahara (1972) och Enlightenment (1973).

Tyner har framträtt i Sverige flera gånger, bland annat på Stockholm jazzfestival 2009 och i Stenhammarsalen Göteborg 2010.