En gulsvart mångsysslare

Nyfiken, idérik, positiv, strukturerad – med en stark vilja att utveckla.

Det är ord som beskriver Magnus Olsson som har haft en rad olika roller i IFK Hässleholm.

– Det finns många bra ledare i IFK. På det viset är det väldigt kul att få representera klubben som Bedrupnominerad.

Namn: Magnus Olsson.

Ålder: 49 år.

Bor: Hässleholm.

Familj: Frun Ulrika, dottern Maja, 17, och sonen Kalle, 16.

Gör: Egen företagare i bygg- och anläggningsbranchen.

Klubb: IFK Hässleholm. Rösta på Magnus: SMS:a Bedrup5 till 72120 (kostnad 20 kronor).

Han fick sin fotbollsfostran i IFK Hässleholm där han spelade fram tills han var förstaårssenior.

– Där räckte man inte till längre, konstaterar Magnus Olsson som bytte gulsvart mot blått.

– Jag spelade i Finja IF till jag var 33. Jag kom till träningen en gång och yngst skulle ju in i mitten på kvadraten, jag tittade mig omkring och såg att det var jag. Då tänkte jag ”nej, nu skiter jag i det här, nu ska jag inte vara med längre”, skrattar han.

I Finja träffade Magnus på Torbjörn Johansson.

– Jag högaktar verkligen det engagemangsstyrda och ideella ledarskapet som många föreningsmänniskor bidrar med, såsom Torbjörn Johansson i Finja.

Några fotbollsfria år följde och familjen utökades. När sonen Kalle ville prova på knattefotboll i IFK var Magnus inte sen att haka på. Det dröjde inte länge förrän han snappades upp som ledare för 03-laget.

– Conny Olsson var ungdomsansvarig. Han skulle starta upp laget och behövde givetvis ha någon som hjälpte till – jag har startat nya åldersgrupper många gånger själv sedan dess och vet hur jobbigt det är innan man får fatt i någon. Jag höjde väl på handen där och så småningom blev vi ett gäng på tre-fyra stycken. Som ledare känner man rätt så direkt att man får respons och det är ju kul. Ungar som efter bara några gånger står och håller en i benet och kramas, det är rätt mysigt.

Genom åren har Magnus varit styrelsemedlem, sponsor och haft rollen som ungdomsansvarig där arbetsuppgifterna bestod i att anmäla lag till seriespel, boka planer och träningstider, köpa in material och ha ett övergripande ansvar för Lennart Perssons minnescup och Levins Cup.

– Som ungdomsansvarig handlar det mycket om att skapa en värdegrund. Kompetensen hos föräldraledare kan man inte göra så mycket åt men man kan i alla fall försöka få alla att agera på liknande sätt.

A-laget är föreningens flaggskepp men det är ungdomsverksamheten som utgör grunden.

– Att starta upp en ny årskull tycker jag är föreningens absolut viktigaste händelse på hela året. Får man inte in nya åldersgrupper så blir det problem senare. Och får man inte tag i bra ledare så är det problematiskt. Det är väldigt tydligt: de åldersgrupper som fungerar – där är bra ledare. Där det inte fungerar slutar folk och det är likadant i IFK, HIF och FCH.

I år har Magnus tagit ett kliv åt sidan.

– Jag hjälper gärna till med saker under året men vill inte vara uppbokad och sitta på möten. Fast ge mig lite tid så kan jag mycket väl komma tillbaka i en ny formell roll.

Helt sysslolös är han inte. Olsson håller fortfarande i trådarna till Levins Cup.

– Levins Cup är fantastisk. Knattar i den åldern… det är så mycket glädje. Det är klart att de kan bli ledsna, sura och arga men det går ju över väldigt fort. Där finns så oerhört mycket som är positivt.

Vad har varit viktigt för dig i ditt ledarskap?

– En sak jag alltid återkommer till är att hålla dörren på glänt för så många som möjligt. Jag har kommunicerat mycket med föräldrar och spelare för att alla ska veta vad som kommer att hända. För mig är det viktigt att hålla en rak linje, har du bara dukat bordet ordentligt så får du sällan större problem. Och när konflikterna kommer så får du ta dem – för allas skull.

Hjärtat är gulsvart men klappar också för utvecklingen av Hässleholmsfotbollen. Magnus har varit drivande i försöken att få klubbarna att närma sig varandra.

– Vi slåss om samma spelare, ledare, planer och sponsorer. Jag har varit nära många gånger men det tar alltid stopp, tyvärr, även om de flesta är intresserade. Det första vi borde göra är att sätta oss ner och prata. Jag tror att vi skulle kunna göra det så mycket, mycket bättre.

Kanske blir det nästa uppgift för arbetsbiet Magnus Olsson?!