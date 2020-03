En skådespelare att alltid lita på

Minneskrönika

Riddaren Antonius Block som spelar schack med Döden, den sturska Karl-Oskar Nilsson från Korpamoen, Djävulsutdrivaren Fader Merrin. den plågade Lassefar i Pelle Erövraren, den åtalade författaren Knut Hamsun. Och nu allra, allra senast Three-Eyed Raven i Game of Thrones. Max von Sydow är död och filmbilderna formligen översköljer min hjärna.

Max von Sydow blev 90 år, på väg mot 91. Efter att han tog studenten på Katedralskolan i Lund 1947 och kom in på Dramatens scenskola efter det har han i princip oavbrutet synts på teaterscenen och filmduken i de mest varierande sammanhang.

Men det började väl framförallt med Ingmar Bergman. I slutet av 80-talet läste jag Drama-Teater-Film i Lund och en fördjupningskurs om Ingmar Bergman var det som grundlade min förtjusning i denna stabila men ändå så oerhört mångfacetterade skådespelare. Antonius Block i Sjunde inseglet som försöker skjuta upp det oundvikliga genom sitt schackspelande med Döden själv glömmer knappast någon men för mig är Max von Sydow också så starkt förknippad med till exempel den plågade fiskaren Jonas i min favorit-Bergman Nattvardsgästerna. Så ung och så oerhört uttrycksfull i en så mörk roll.

Den uttrycksfullheten har hängt kvar. Som Karl Oskar Nilsson i Jan Troells filmatisering av Mobergs Utvandrar-svit säger han kanske inte så mycket men allt syns i kroppen, i tröstlöst nedsjunkna axlar, i ett sammanbitet ansikte och så småningom i den åldrade kroppens långsamma rörelser där långt, långt borta i Amerikatt. Von Sydows Karl Oskar är väl kanske också den roll de allra flesta tänker på när han ska minnas och karriären sammanfattas.

Men på något sätt går den inte riktigt att sammanfatta. Parallellt med filmrollerna finns också teaterkarriären som även den fick sitt avstamp med Ingmar Bergman, på Malmö stadsteater, och sedan fortsatte på Dramaten till in på 90-talet. Och vid sidan om teatern och alla de stabila, tunga nordiska filmrollerna som förutom Karl Oskar bland annat innehåller Ingenjör André, Knut Hamsun, Lassefar i Pelle Erövraren och många fler finns den lysande internationella karriären.

Fader Merrin i William Friedkins klassiska skräckfilm Exorcisten från 1973 är min oslagbara von Sydow-favorit här men så sent som 2012 blev han den näst äldsta personen någonsin att nomineras för Oscar i kategorin Bästa manliga biroll för sin roll som ”hyresgästen” i Extremt högt och otroligt nära (2011). Och naturligtvis har han hunnit med Star Wars också – som Lor San Tekka 2015.

Och som ett sådant där riktigt, riktigt tv-lyckopiller dök han upp som den åldrande, vise Three-Eyed Raven i Game of Thrones. En minst sagt passande avslutning för en fullständigt fantastisk karriär.

Max von Sydow blev 90 år och för alla oss som älskar film och teater och de där skådespelarna man kan lita på i alla roller har han gett oerhört mycket. Det tackar vi för!

Och så fortsätter vi att minnas. Och naturligtvis att se om.