Max von Sydow är död

Dödsfall Skådespelaren Max von Sydow har avlidit i sitt hem i Frankrike, Han blev 90 år gammal.

Max von Sydow var en av Sveriges internationellt mest respekterade skådespelare. Han fick tidigt ögonen på sig när han spelade med i internationellt uppmärksammade Ingmar Bergmanfilmer, som Det sjunde inseglet.

När han spelade Karl-Oskar i Jan Troells filmatisering av Vilhelm Mobergs Utvandrar-serie var han redan ett stort namn. Bland annat hade han spelat Jesus i Hollywoodfilmen Mannen från Nasaret från 1965.

Vi minns honom också som djävulsutdrivande präst i Exorcisten och som lantarbetare i Pelle Erövraren.

Max von Sydow födes i Lund, som son till professor Carl Wilhelm von Sydow och friherrinnan Greta Rappe.

Han har berättat att hans far, vars ämne var etnologi, var en mästerlig berättare.

– Jag hörde mer sagor än barn i genomsnitt, tack vare min far. Det – och min blyghet – satte igång min fantasi och ledde till ett intresse för påhittade världar.

Under gymnasieåren var Max von Sydow med i en teatergrupp, tillsammans med bland andra blivande skådespelarkollegan Yvonne Lombard. Teaterintresset var så starkt att han fortsatte till Dramatens elevskola.

När han gått ut den arbetade han mycket på Malmö stadsteater. Där regisserade Ingmar Bergman många uppsättningar på 50-talet, och han enrollerade Max von Sydow för flera av sina filmer, som Vargtimmen, Jungfrukällan och Det sjunde inseglet.

Sin filmdebut hade han annars gjort redan 1949, som torpare i Bara en mor, regisserad av Alf Sjöberg och med Eva Dahlbeck i huvudrollen.

Senare har Max von Sydow kommit att gestalta ett stort spektrum av karaktärer – fast mot slutet tyckte han själv att det ibland kunde bli lite för likartade insatser han förväntades göra.

Max von Sydows filmkatalog är imponerande, inte bara till sin längd, utan också sett till att många av filmerna han spelat med i har blivit mycket uppmärksammade, av både kritik och publik. Vi har nämnt Mannen från Nasaret och Exorcisten – den senare kanske den som fick störst genomslag hos den breda allmänheten.

Det var i alla fall det intryck han hade själv; han berättade att det hänt många gånger att folk berättat för honom hur de sett filmen och blivit skrämda av honom:

– Och då var jag ändå ”the good guy”.

Fast han tillhör också dem som spelat Bondskurk, i Never say never again från 1983.

Han har också medverkat i filmserien om Star trek och så sent som 2016 spelade Max von Sydow med i tv-serien Game of Thrones, en rolltolkning som gjorde att han nominerades till ett Emmypris.

Han nominerades till en Oscar för bästa manliga huvudroll två gånger; Pelle Erövraren 1988 and Extremt högt och otroligt nära 2012.

I Sverige fick han en 1988 en guldbagge för sin regidebut Vid vägen. I egenskap av skådespelare har han fått två guldbaggar.

1951–1979 var Max von Sydow gift med Christina ”Kerstin” Olin, som han har två barn med. 1997 gifte han sig med den franska dokumentärfilmaren Catherine Brelet, vars två söner han adopterat.

De bodde norr om Cannes i södra Frankrike. Max von Sydow har berättat att han ansökte om att få dubbelt medborgarskap, men när de svenska reglerna inte medgav det sökte han, och fick, franskt medborgarskap.