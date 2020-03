Skådespelaren Roscoe Born har avlidit i en ålder av 69 år.

Han var född i Topeka, Kansas och dök upp i teverutan i serien Ryan’s hope, där han gjorde rollen som Joe Novak (1981 till 1983, 1988).

Bland de många tv- och filmer har medverkat i kan nämnas The incredible hulk (1988), One life to live (1985), Midnight caller (1989), The haunting of Sarah Hardy (1989), Santa Barbara (1990), Murder, she wrote (1990-1991), Days of our lives (2001, 2008), The young and the restless (2005) och Passions (2007).

Roscoe Born var även sångare och några av hans låtar på Youtube är bland annat Blue state mind, Soldier on och If it don’t stink, don’t stir the pot. Han har släppt två singlar, Let the road lead och Crazy is as crazy does.

1990 dominerades han för en Daytime Emmy och Soap opera digest award.