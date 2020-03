Inbrottsplåga i Glimåkra

glimåkra Fyra inbrott inträffade i Glimåkra natten till tisdagen. Främst var det verktyg som tjuvarna var ute efter.

Ett företag på Vävstolsgatan hade fått en dörr uppbruten, vilket uppmärksammades när personalen kom till jobbet på tisdagen. Ett verktygsskåp var också uppbrutet och ett okänt antal handverktyg hade stulits.

Klockan 21.30 på måndagskvällen gick ett inbrottslarm. Denna gången var det en handelsträdgård i Glimåkra som fått påhälsning. Dörren till ett växthus var uppbruten och gärningspersonerna hade plockat ut en ruta och tagit sig in på kontoret. Då gick larmet. Tjuvarna flydde och slängde en högtalare på vägen i flykten.

Det tredje inbrottet i Glimåkra under natten mellan måndag och tisdag inträffade också på Vävstolsgatan. Där hade gärningspersonerna brutit sig in på ett lager genom att bryta upp ett fönster.

– Ett tiotal olika föremål. verktyg och elverktyg stals, säger polisens presstalesperson Robert Loeffel.

Ett fjärde inbrott inträffade i Glimåkra samma natt, natten till tisdagen. Där stals en ledljusramp på Hittarpsvägen från en parkerad lastbil. Värdet på ledljusrampen uppskattas till 15 000 kronor.