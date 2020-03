TYRINGE

Svenska danssportförbundet beslutade under torsdagen att ställa in lördagens danstävling i Tyringe – Tyrebuggen.

Förbundet har tagit hänsyn till regeringsbeslutet om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer tills vidare inte får genomföras i landet.

Med hänsyn till allas hälsa, beslutar svenska dansförbundet att tänka ett steg längre. Alla planerade tävlingar och event, oavsett antal personer, ställs därför in fram till sista maj.