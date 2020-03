Allsång med Rickard Söderberg sänds via Facebook

Det blir Allsång med Rickard Söderberg på Malmö opera trots allt – via Facebook.

Det beskedet kommer nu från Malmö opera som på torsdagskvällen meddelade att all verksamhet i huset ställs in med omedelbar verkan.

Bland det som blev inställt var den populära Allsång på operan som leds av operasångaren Rickard Söderberg och skulle ha genomförts på lördag 14 mars.

– Nu kommer Rickard i stället att hålla i en Allsång som vi sänder via vår Facebooksida 15.00, berättar Torgny Nilsson, pressansvarig på Malmö opera.

Informationen om Allsången kommer enbart att spridas via sociala medier.

– Det blir också en kort intervju med Rickard före allsången och vi sänder allt från operans foajé, berättar Torgny Nilsson och lägger till.

– Vi letar alltid efter olika sätt att nå ut.

Och för den som vill har mer sång inför nu också Malmö opera, från och med måndag 16 mars, Dagens sång som också sänds ut via operans Facebooksida.

– Varje dag klockan 12 kommer vi att sända Dagens sång och ta hjälp av olika artister och musiker här i huset, säger Torgny Nilsson.