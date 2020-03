HÄSSLEHOLM

Sent på onsdagskvällen skedde ett inbrott i IF Metalls lokaler på Östergatan i Hässleholm. Gärningspersonerna ska ha brutit upp entrédörren, samt ytterligare två innerdörrar. Stöldgodset ska ha varit datorutrustning. Någon godslista på vad som försvunnit har dock inte lämnats in hos polisen ännu.