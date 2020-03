Vad vi kan lära oss av Sydkoreamodellen

Sydkorea har lyckats vända utvecklingen och får färre coronasmittade hela tiden. Deras agerande kommer förmodligen att användas som modell för pandemihantering i framtiden. Därmed inte sagt att Sydkoreamodellen passar alla länder, men eftersom man just nu debatterar hur många som bör testas och under vilka omständigheter är det intressant att titta på deras system.

Sydkoreas mobila teststationer där man likt en snabbmatsrestaurang kan köra igenom för att undvika kontakt med andra är en stillsamt genialisk idé. Landet har testat väldigt många: 220 000 personer, vilket är överlägset mest per capita. Anledningen till att man lyckats med det trots att masstestande framställs som omöjligt i många länder är att de snabbt gav fyra företag tillstånd att masstillverka testkits. Sverige har haft problemet att testutrustning tagit slut: hade man haft möjlighet till snabb inhemsk tillverkning hade vi kanske inte hamnat i den situationen. Överlag bör Sverige se över möjligheten att ha egen tillverkning av olika former av skyddsutrustning vid framtida epidemivarningar, eftersom vi här ser problemet med att vara alltför importberoende.

Sydkorea har också haft mobila testcentrum som kunnat köra till ställen där smitta upptäckts för att se hur många som är drabbade.

Vad man har åstadkommit med detta är att man har kunnat behandla folk på ett tidigt stadium, samt upptäcka dem som är smittade, men inte har symptom.

Vi behöver kanske däremot inte ta efter att publicera uppgifter om smittade som man fått fram genom kreditkortstransaktioner och mobiltelefonsamtal: det har fått kritik för att kränka integriteten och svenskar skulle förmodligen inte acceptera den typen av intrång och uthängning.

Något har Sydkorea dock gjort rätt: deras dödlighet är 0.7 procent, jämför med det internationella snittet på 3.4 procent.