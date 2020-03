Säsongen avslutas direkt – inga SM-guld i ishockey

Ishockey Svenska ishockeysäsongen är slut. Förbundet ställer in allt spel i SHL, SDHL och hockeyallsvenskan. Inga svenska mästare koras i år.

Under lördagen deltog klubbdirektörerna för samtliga SHL-lag i ett gemensamt möte där man enades om att skicka in en begäran till Svenska ishockeyförbundet om att ställa in säsongen. Nu står det alltså klart att så blir fallet.

Luleå och HV71 vann SHL, herrarnas högsta serie, respektive SDHL, damernas högsta serie, men seriesegern ger dem inte rätt att också bli svenska mästare.

Enligt förbundet medger inte dagens regler att man delar ut guldet till seriesegrarna.

Det här är första gången sedan 1952 som ingen svensk mästare i ishockey koras.

Samtliga lag som säsongen 2019/2020 tillhört SHL, SDHL, Hockeyallsvenskan och Hockeyettan kommer att tillhöra samma serier även kommande säsong.

I den allsvenska hockeyfinalen står det 1–1 i matcher mellan Modo och Björklöven – men inga fler matcher kommer att spelas. Det innebär också att inget av lagen kommer ha möjlighet att ta sig upp till SHL till säsongen 2020/2021.

Leksand och Oskarshamn, som slutade sist i SHL, är därmed klara för ytterligare en säsong i den högsta ligan.

– Vi har bestämmelser för hur allting ska gå till och kvalspelen är inte slutförda och då finns det ingen annan utväg, förklarade Anders Larsson, ordförande i Svenska ishockeyförbundet, för SVT Sport.

Det var heller aldrig aktuellt att utöka SHL med två lag från 14 till 16.

– I grund och botten är det vi i styrelsen som fastställer tävlings- och seriebestämmelser. Men det finns några större frågor som är tagna på vår förbundsstämma och en sådan fråga är att det ska vara 14 lag i SHL och 14 lag i hockeyallsvenskan. Därför var inte den frågan föremål för diskussion, sade Larsson till dn.se.