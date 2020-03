En bra investering

Regeringens stödpaket för företagare på 300 miljarder är kraftfullt och bra, även om det kunde kommit tidigare så ett antal företagare hade sluppit magsår. Som Centerpartiets ekonomiska talesperson Emil Källström tryckte på går den faktiska kostnaden inte att förutse, eftersom det beror på hur många som utnyttjar det och i vilken form. Det är genomtänkt att man avsätter en så pass stor summa som 300 miljarder kronor: mindre hade inte varit lönt.

Att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningarna ger många företag möjlighet att överleva. Med undantag för företag som redan har stora skatteskulder får företagen anstånd med skatteinbetalningar och kan till och med få tillbaka redan inbetalad skatt för att undvika likviditetskris. Att det är ett anstånd och inte en avskrivning gör att regeringen gissningsvis kommer att få återkomma till när och i vilken takt man kan begära att företag som tagit smällar av pandemin ska betala in skatten.

Vad man i bästa fall kan uppnå är att det inte försvinner lika många jobb som efter finanskrisen 2008 och att de långsiktiga förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning blir bättre än efter finanskrisen. Det är värt att satsa mycket stora summor på att slippa den förödelse på arbetsmarknaden och den privatekonomiska sorg som kommer av att förlora ett arbete som aldrig kommer tillbaka i en bransch som inte återhämtar sig.

För vissa företag och branscher kommer inte ens detta vara tillräckligt, men januaripartierna är sannolikt väl medvetna om att detta är en början och att riktat stöd kommer att krävas till exempel transport- och besöksindustri och för kulturbranschen.

Det är klädsamt att oppositionen just nu också fokuserar på att klara krisen och inte på att kritisera regeringen. För det eller de partier som är eller vill bli statsbärande läggs grunden till ett sådant förtroende under kriser som denna.