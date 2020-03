Nytänkande kring normer för parkeringar

Parkering kan vara en känslig fråga i de flesta kommuner. Sent omsider börjar många se över sina parkeringsstrategier. Hur många parkeringsplatser ska det finnas i innerstan? Var ska de ligga? Vad ska de kosta? Det borde finnas all anledning att se över antalet parkeringsplatser i tider av ökad bilpoolanvändning, ökat resande i kollektivtrafiken och medvetenhet om klimatförändringar.

I Hässleholm verkar det finnas en viss medvetenhet hos politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. En bygglovshandläggare på förvaltningen ville neka bygglov till Skånetrafikens nya kontor eftersom det saknades parkeringsplatser i det nya bygget. Helt riktigt står det så i plan- och bygglagen som i åtminstone i det här avseendet är i behov av en modernisering. Politikerna tog ett självständigt och enhälligt beslut i arbetsutskottet och gav bygglov, och man hoppas det står sig till att hela nämnden ska fatta beslut. Skånetrafikens anställda åker självklart kollektivt och har därför inget behov av ett stort p-garage.

Även andra kommuner börjar nu se över parkeringsnormerna. Malmö stad har under flera år arbetat för en mer flexibel norm och därmed anpassning till nytänkande och nya tider.

Varberg är en kommun med en helt annan inriktning där bilister får stå gratis i p-husen, men även där funderar man på att förnya p-strategin. Man vill behålla sin levande innerstad, men det borde inte hänga på p-platser eller inte. Snarare hänger det på politikerna.

Katarina Erlingson