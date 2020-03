AF: Över 4 000 varsel på en vecka

Ekonomi Coronaviruset slår hårt mot näringslivet och förra veckan ökade antalet varsel kraftigt – fler än under hela mars månad i fjol.

Hårdast drabbade är restauranger och hotell i storstäderna.

Det är en väldigt hög nivå, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Varselnivån har länge legat på en låg, jämn nivå, men det har nu ändrats. Från första till 15 mars rapporterades 4 669 varsel in till Arbetsförmedlingen visar nya siffror från myndigheten.

Tittar man på utvecklingen fram till och med första veckan i mars så hände det ingenting med varsel, då minskade de till och med litegrann, säger Annika Sundén, och fortsätter:

Men så förra veckan blev det en kraftig ökning och det rapporterades in nästan 4 700 varsel bara under en vecka. Det är fler varsel på en vecka än det var under hela mars månad förra året, säger Annika Sundén.

Under hela mars 2019 var siffran 3 292.

Ökningen är störst inom hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster, där över 3 000 personer har varslats under mars första två veckor.

Det handlar till nästan till hela delen om hotell- och restaurangbranschen i Stockholm. Det är ju en effekt av det som händer med coronaviruset.

Hur många fler varsel vi kan komma att se är svårt att svara på – liksom de effekter som regeringens krisåtgärder kommer få.

Att bli varslad innebär inte att man bli arbetslös, det är en förvarning. Vi förväntar oss att det paket som regeringen och samarbetsparterna lagt, som är ett väldigt kraftigt paket, kommer ha effekt. Men hur stor den blir kan vi inte säga än, säger Annika Sundén.

TT: Finns det några branscher som inte drabbats?

I övriga branscher så ser det ut ungefär som tidigare, där har vi inte sett någon ökning än. Men det här är bara en vecka i mars och rapporteringen från företagen själva tyder på att det kommer fortsätta i andra branscher också. Men det vet vi inte än hur det kommer att se ut, säger Sundén.