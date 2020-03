Filmvisningar fortsätter

Osby

På tisdagen kom besked om att Filmstaden stänger sina biografer. Pål Nilsson, ordförande i Osby Medborgarhusförening som driver Borgen, berättar på tisdagen att det i skrivande stund inte är aktuellt att stänga visningarna i Osby.

– Däremot är det en del planerade filmpremiärer som ställts in, så utbudet kommer att minska, säger han och tillägger att föreningens arbetsutskott ska ha möte under onsdagen och att frågan då lär lyftas.

Hitintills har en ”svag minskning” av biobesökare kunnat skönjas på Borgen. Pål Nilsson berättar vidare att Osby kommun, som nyttjar lokalerna, också dragit ner och ställt in sammankomster. På tisdagen meddelades även att Riksteatern ställer in alla föreställningar under våren.

– Vi är ju drabbade. Det kommer vi inte ifrån. Men vi får lite tiden gå lite till för att kunna analysera det ekonomiska läget, konstaterar Nilsson avslutningsvis.