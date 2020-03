Österlens konstrunda ställs in

Ordförande Rachel Tess trodde aldrig att hon skulle behöva ställa in konstrundan i Österlen. Foto: Jenny Hargne

Österlen Östra Skånes konstnärsgrupp ställer in sin konstrunda. Detta efter ett sent beslut under gårdagen. Beslutet slår hårt mot många människors ekonomi.

I fredags fanns det inga planer på att ställa in konstrundan, nu blir den inte av.

– Jag trodde aldrig att jag skulle ta det beslutet som ordförande, säger Rachel Tess, ordförande för ÖSKG.

Det är coronaviruset som ställer till det.

– Det har gått väldigt snabbt sedan vi tog vårt förra beslut, säger hon.

Hon berättar att de fått många mejl från sina 90 medlemmar. Men beslutet baseras inte på vad medlemmarna vill, hälsa och säkerhet kommer först enligt Rachel Tess.

Hon säger att evenemanget betyder mycket för många.

– Varje år förbluffas jag av hur viktig konstrundan är för människor, säger Rachel Tess.

Konstrundan i Skåne arrangeras av flera föreningar. Rachel Tess berättar att hon blivit uppringd av de andra när de ställt in. De jobbar på att hitta lösningar och har fått in många förslag, Men att bara skjuta det på framtiden är inte så lätt, speciellt eftersom ingen vet när situationen lättar.

– Det är inte ett evenemang du bara kan flytta fram, det kräver mycket planering, säger hon och berättar att de började planera redan i december för årets runda.

Det är inte bara föreningen och dess medlemmar som drabbas av beslutet. Konstrundan i Österlen lockar många besökare och är värdefull för turistnäringen. Rachel Tess säger att hon håller på att ringa runt till sponsorer, hotell, restauranger och andra som drabbas.

– Det kommer att bli en ekonomisk katastrof, säger hon.

Ett alternativ som många har föreslagit är en digital konstrunda. Rachel Tess säger att även om det är en bra idé så är det inte möjligt att genomföra ekonomiskt, föreningen har förlort alla sina intäkter i form av inträde och lottförsäljning. Hon tror personligen inte heller att det kan ersätta den fysiska rundan.

– Konstrundan har alltid handlat om att möta människor, säger Rachel Tess.

