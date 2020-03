Ställ omedelbart in fullmäktige!

Kommunledningen i Hässleholms kommun har nu ett ypperligt tillfälle att spara pengar i Coronavirusets spår.

Detta genom att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars. Då uppstår en win-win-situation.

Då behövs inga arvoden betalas ut och inga felaktiga och kostsamma beslut fattas.

För de kostsamma och felaktiga besluten fattas sannerligen ofta inte i denna kommun.

Fullmäktigeförsamlingen består av 61 ledamöter och 32 suppleanter och därtill är det en handfull tjänstemän som jobbar denna kväll. Alltså cirka 100 personer som ska ha ersättningar, arvode och körersättning. Väldigt lågt räknat skulle kommunen kortsiktigt spara cirka 100 000 kronor.

Just kortsiktighet är något som präglar Hässleholms kommun.

I riksdagen har man beslutat att maximalt 55 ledamöter ska vara närvarande i kammaren.

Douglas Roth,

Du som är den som formellt kallar till fullmäktigesammanträdena – ställ in!