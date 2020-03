SVT sänder för barn som måste vara hemma

Hemmahänget heter ett nytt barnprogram som SVT börjar sända måndag 23 mars. Programmet ska fundera som underhållning och sällskap för barn som är tvungna att vara hemma på grund av coronaepidemin.

Programledare för SVT:s nya barnsatsning är Tobbe Blom, Malin Olsson och Alexander Hermansson.

– Vi har en situation i Sverige idag där många barn är oroliga och rädda. De kan behöva sitta hemma även om de inte är sjuka och kan inte ha sin vanliga vardag med kompisar och rutiner. Om skolorna skulle stänga kommer cirka en miljon barn bli drabbade, säger Johanna Gårdare, programchef på SVT Barn i ett pressmeddelande.

Hemmahänget kommer ska aktiver och roa med bland annat trolleri, pyssel, mellistips, sketcher och vardagsrumsparkour. Programledarna kommer också via livechatt och videosamtal att prata med barn som är hemma och barnen har möjlighet att skicka in bilder och klipp för att dela med sig av olika tips för långtråkigt hemmasittande.

Hemmahänget sänds live på SVT Barn varje vardag kl 15.00-16.00 med start på måndag 23 mars och har fokus på barn i åldrarna 7-12 år. Programmet spelas in i Stockholm och Malmö.

Vid sidan av Hemmahänget rapporterar också Lilla Aktuellt dagligen om utvecklingen kring coronaviruset och svarar på barnens frågor i appen Mixat.

Lilla Aktuellt kommer också medverka i Hemmahänget.

Gunilla Wedding