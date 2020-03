Countrystjärnan Kenny Rogers död

Den amerikanske countryikonen Kenny Rogers är död. Han somnade in i sitt hem omgiven av sin familj på fredagskvällen, meddelar hans familj via Facebook.

Kenny Rogers inledde sin karriär på 1950-talet, men fick sitt genombrott som soloartist på 1970-talet och blev en internationell superstjärna ett årtionde senare med låtar som ”Lucille”, ”Lady”, ”The gambler och duetten ”Islands in the stream” med Dolly Parton.

Han agerade även frontfigur i gruppen The First Edition, som hade framgångar med låtar som ”Just dropped in” och ”Ruby, don’t take your love to town”.

2013 valdes Kenny Rogers in i Country Music Hall of Fame, och under den 60 år långa karriären belönades han med tre Grammys.

2016 gav han sig ut på en lång avskedsturné i USA och Europa, som avslutades med en sista konsert i Nashville året efter. Avskedskonserten gästades av Dolly Parton.

”Det blir en känslosam upplevelse för oss att stå på scen för sista gången tillsammans. Samtidigt som jag avslutar det här kapitlet i min karriär kommer det bli ett oförglömligt sätt att fira med mina talangfulla vänner. Kvällen skulle inte vara densamma utan Dolly Parton”, sade Rogers inför avskedskonserten.

Kenny Rogers familj säger i ett uttalande att en mindre, privat avskedsceremoni kommer att anordnas, med anledning av rådande läge med coronaviruset, men att en publik tillställning för vänner och fans sannolikt kommer ordnas längre fram.

Sveriges countrydrottning Jill Johnson hyllar den bortgångne ikonen.

”Vaknar upp till nyheten om att legendaren Kenny Rogers har lämnat oss. Tack för musiken. Vila i frid”, skriver hon på Instagram.

Kenny Rogers blev 81 år gammal.