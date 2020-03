En novellsamling som är perfekt i tiden

Recension

BOK

Jag ser allt du gör

Författare: Annika Norlin

Förlag: Weyler

I åtta noveller kliver vi in i en verklighet där livet skaver som ett par obekväma byxor. Artisten och låtskrivaren Annika Norlin, känd som Säkert! och Hello Saferide, debuterar skönlitterärt med novellsamlingen Jag ser allt du gör.

Läsaren möter personligheter som känns igen från hennes låttexter: aviga människor som inte lyckas få livet att gå ihop. Det är människor som är för mycket, för lite, som gör fel och är som folk är mest.

I samlingens första novell finner vi Charlie, som i sann entreprenörsanda tar betalt för att ge sina klienter komplimanger. Hennes motivering är: varför inte ta betalt för något som hon annars skulle gjort gratis? Hon liknar bekräftelsen vid alkohol – det lindrar för stunden men erbjuder inte någon långsiktig lösning.

I centrum står inte bara Charlies arbete som bekräftare utan också hennes trasiga relationer. Det är till följd av egna erfarenheter som hon insett att kärleken är sekundär och den verkliga hårdvalutan i livet är bekräftelsen. Novellsamlingen präglas genomgående av en språklig skaparglädje och utforskandet av tunga ämnen blandas med vardagliga observationer. Inte minst har Annika Norlin förmågan att vara rolig.

Novellerna varierar både i längd och kvalitet, men den som gillar Norlins texter kommer säkerligen känna igen det misslyckade vuxenblivandet i ”Kul för dig, tråkigt för mig”. I centrum för denna novell finns Siri, som känner sig för gammal det liv hon lever. Hon spelar i band, läser strökurser på universitetet och jobbar extra på ett hotell. När hennes vänner saknar basist i sitt band, till följd av en pappaledighet som skär sig gentemot de andras folkölsdrickande ungdomsliv, rycker Siri in. Hon följer med på turnén i Östeuropa som mest består av scenskräck, för många öl och bråk om vem som ska få sitta på den bästa platsen i minibussen.

Det hela samspelar fint med Norlins egna språk, som virvlar fram mellan en punkig Do it Yourself-anda och en litteratur som platsar i de fina salongerna. Formuleringar som hur en bästa vän ”krymper mitt dåliga” är exakta och bygger bo i den som läser. När det i en annan novell längre fram i samlingen framgår att det är samma Siri som återkommer, är det som att återse en kär gammal vän. Genomgående skapar Norlin sympatiska karaktärer som det är lätt att tycka om.

Som en röd tråd löper frågor om hemlängtan och hatet mot hemorten, låt oss kalla det bortlängtan. Den geografiska platsen tycks ständigt central, oavsett om det handlar om frigörelse från byn eller kärleken till den. Föga förvånande är det i norra Sverige vi rör oss, även om platserna inte alltid är namngivna så är det Umeå, Piteå och inlandets landsbygd som utgör scenen.

En av de svagare bidragen är novellen om att bli av med oskulden, som tar upp hur samtyckets gränser förskjuts. Trots den ständigt aktuella tematiken blir det något uttjatat och tilltalet verkar rikta sig gentemot en yngre publik. Bitar av Norlins debut platsar snarare i hyllan för unga vuxna på biblioteket och det banala intrycket förstärks av titeln ”The Greatest Love of All”.

Detta är dock inte fallet med den sista och kanske känslomässigt starkaste novellen. Här får vi följa en mamma som förlorat sitt barn och därmed bestämmer sig för att bara gå.

I sorgearbetet börjar hon en tidig morgon promenera de 100 kilometrarna från Gällivare till Jokkmokk. Väl framme stannar hon inte eftersom ångesten och sorgen hinner ifatt henne. Hon fortsätter sin vandring hela vägen till Östersund. Här återkommer platserna, hemlängtan och bortlängtan och känslan av rotlöshet.

Trots varierande kvalitet och en något ojämn debut från Norlins sida blir novellsamlingen perfekt i tiden. Inte för att den är dystopisk eller handlar om epidemier. Jag ser allt du gör handlar om allt som är lätt att glömma bort just nu: det vardagliga, irriterande, långtråkiga, småjobbiga och trygga – som i slutändan gör oss mänskliga.