Bäckström en godbit för Bergqvist

Kriminalkommissarie Evert Bäckström har fått nytt tv-liv. I serien Bäckström är det Kjell Bergqvist som tar sig an Leif GW Perssons mansgrisiga och självgoda karaktär.

– Svinerierna hos Bäckström är lite nedtonade och vi har försökt hitta några empatiska drag hos honom, säger Kjell Bergqvist om rollen som han ser som en av karriärens godbitar.

Om Evert Bäckatröm:

Bäckström:

Kriminaldramaserie i sex delar som bygger på Leif GW Perssons romankaraktär Evert Bäckström och huvudsakligen kriminalromanen Kan man dö två gånger? (2016).

Premiär: C More den 23 mars och TV4 tisdag 7/4 21.00. Regi: Jonathan Sjöber (konceptuerande regissör), Amanda Adolfsson (andreregissör Medverkande: Kjell Bergqvist, Agnes Lindström Bolmgren, Helen Sjöholm, Linus Wahlgren, Elvis Stegmar med flera

Evert Bäckström:

Fiktiv kriminalkommissarie som förekommer i flera av Leif GW Perssons kriminalromaner och spelar en centra roll i bland andra L som i Lindamordet (2005), Den som dödar draken (2008), Den sanna historien om Pinocchios näsa (2013) och Kan man bara dö två gånger? (2016). Claes Malmberg har spelat Bäckström i flera tidigare tv-serier – En pilgrims död (2013) och Den fjärde mannen (2014.

Det har också gjorts en amerikansk tv-serie basera på Bäckström. Den hade titeln Backstrom och huvudrollen spelades av Rainn Wilson. Serien lades ner efter en säsong på grund av dåliga tittarsiffror.

Kjell Bergqvist är inte direkt ovan vid att spela polis i svenska filmer och serier. På meritlistan finns bland annatKollberg i 80- och 90-talets Sjöwall & Wahlöö-filmer och 2004 och 2006 spelade han kriminalinspektör Cege Ljung i Cilla och Rolf Börjlinds stilbildande polisserier Graven och Morden. 2016 och 2017 fick han sedan också rollen som den före detta polisen Tom Stilton i Börjlinds Springfloden. Och nu är det alltså dags för Leif GW Perssons legendariskt otrevliga kriminalkommissarie Evert Bäckström.

– I Sjöwall & Wahlöö-filmerna var det mycket springa runt med pistoler och käka hamburgare. Jag trivs bäst med serier som Graven och Morden. Där var det samma mordfall i åtta avsnitt och ett väldigt intressant persongalleri. Samma med Tom Stilton i Springfloden som man verkligen tar till sitt hjärta, säger Kjell Bergqvist om sin poliserfarenhet.

Och Bäckström?

– Han tillhör också de där allra bästa rollerna, de där godbitarna som bara dyker upp då och då. Bäckström har premiär på Cmore i dag, 23 mars, och visas på TV4 från 7 april. Serien bygger på karaktären Bäckström och på kriminalroman Kan man bara dö två gånger? där Bäckströms tioåriga granne Edvin hittar en människoskalle med ett kulhål i på den ensliga Ofärdsön under ett scoutläger. Skallen överlämnar han stolt till Bäckström som tar tag i fallet på sedvanligt ångvältssätt. Till sin hjälp får han, förutom Edvin, kollegan Annika ”Ankan” Carlsson och utredningstrådarna leder snart mot Thailand och tsunamikatastrofen.

Kjell Bergqvist hade inte läst Leif GW Persson böcker när han fick förfrågan om att spela Bäckström.

– Jag hade ingen relation alls till Bäckström men seriens regissör Jonathan Sjöberg gjorde en fantastisk prestation. Det kändes direkt spännande och eftersom alla i produktionsteamet sa att de ville att jag skulle göra rollen och att Leif G W Persson också ville det blev jag så klart smickrad. Den Evert Bäckström som Kjell Bergqvist presenterar för tittarna är en nedtonad karaktär jämfört med Leif GW Perssons original och även jämfört med den Bäckström som Claes Malmberg gjorde i serierna Den fjärde mannen och En pilgrims död.

– När jag fått rollen läste jag först manus och sedan böckerna och fick mer kött på benen, berättar Kjell Bergqvist. Men det här svinerierna hos Bäckström är nedtonade hos oss. Serien är fritt efter GW:s böcker och vi försökt hitta lite empatiska drag och lite självdistans hos Bäckström. Det gav sig ganska bra genom relationen med grannbarnet Edvin till exempel.

– Vi försöker också få fram att Bäckström är en ganska ensam man där i sin stora flotta våning och med sina tillfälliga sexförbindelser, fortsätter Kjell Bergqvist.

I serien finns det en hel del humor men också nästan övernaturliga inslag där Bäckström ser framför sig vad som hänt mordoffret.

– Vi vill att man ska röra på smilgroparna när man ser Bäckström, men inte så att man tappar spänningen. Det är ändå krim. Men det känns som en bra avvägning där vi inte försöker vara roliga utan det blir roligt genom Bäckströms totala brist på respekt för andra människor, säger Kjell Bergqvist.

Och det här med att han ser framför sig vad som hänt?

– Det känns som spännande inslag i en svensk krimserie. Det är fascinerande när man ser tsunamivågen komma in genom fönstret i polishuset och när Bäckström ser det som har hänt och försvinner in i det.

Rollen som Bäckströms närmaste medarbetare Annika ”Ankan” Carlsson spelas av Agnes Lindström Bolmgren och den unge Edvin av Elvis Stegmar. Andra som medverkar är Helen Sjöholm och Linus Wahlgren.

– Det är en jättebra cast och rollbesättning, säger Kjell Bergqvist. Alla är glada typer. När man spelar in är det viktigt att man kan umgås och ha trevligt runt fikabordet även om man är fiender bakom kameran.

När vi talas vid är det ett par dagar kvar till premiären av Bäckström och exakt vad som händer framöver vet Kjell Bergqvist, med tanke på coronapandemin, inte.

– Jag har ett par grejer på gång i sommar men vi får väl se hur det blir nu, allt hänger i luften. Nu får man anpassa sig efter läget, vara rädd om människor och ha respekt för det som sker.

Mer Bäckström kan han i alla fall absolut tänka sig.

– Jag vill gärna fortsätta att utforska honom. Det jobbas på nya manus numen man vill väl avvakta hur serien tas emot först.

Är du nervös inför premiären?

– Jag är egentligen aldrig nervös, det är ingen idé när det handlar om tv och film, det är bara att luta sig tillbaka. Sedan är det klart att det är roligt att få Guldbaggar och Kristallen men sånt kan man inte påverka.