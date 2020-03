Många onlinelösningar är bra även efter corona

Organisationen Kompis Sverige sysslar med att få nyanlända och svenskar att träffas och skapa kontakter. Normalt sett sker det i for av fysiska kontakter, som fikastunder eller matlagning. Att matcha ihop folk för fysiska möten går inte under corona. Därför har Kompis Sverige startat en onlineversion: Språkkompis Online. Där kan man träffas digitalt och prata.

Organisationens grundare Natassia Fry säger i en intervju med DN att skolan kan vara det enda stället där nyanlända kommer i kontakt med svenskar och isoleringen kan därför bli stor i coronatider.

Språkkompis online fick samma antal anmälningar under en eftermiddag som projektet fick under en vecka vanligtvis. Att ha kontakt online gör det möjligt för alla som vill att hjälpa till: till exempel äldre eller sjuka personer som inte kan eller vill gå ut kan lätt ha samtal online.

Många av dessa digitala format är sådant som kan fungera även efter att pandemin är över. Även om den digitala samvaron aldrig helt kan ersätta den fysiska, så är det trevligt att formatet inte sätter några gränser för vem som kan umgås med vem och var. Digitalt bor vi alla i samma by.

Gissningsvis kommer många av de digitala alternativen vara kvar även efter krisen. Kanske kommer många äldre att upptäcka digitala umgängesformer de inte testat förut, vilket kan bli ett bra sätt att bryta ofrivillig social isolering på, för både svenskar och invandrade.

Martina Jarminder