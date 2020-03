Skåne har försetts med skyddsutrustning

Skåne Bristen på sjukvårdsmaterial som bland annat skyddsutrustning har varit en stor utmnaing för Skåne.

‑ Men i helgen fick vi nu en stor försändelse av skyddsutrustning och medicinsk teknisk utrustning, skriver regionrådet Gilbert Tribo, L, på facebook.

Försändelsen innehåller bland annat respiratorer.

‑ Utrustning motsvarande tre lastbilar har nu anlänt till vår centrala beredskapslager, som ska distribueras till vården runt om i Skåne, vilket är mycket bra, fortsätter Gilbert Tribo.

Antal konstaterade fall av coronavirus i Skåne var 231 måndagen den 23 mars.

Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 3120.

Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus är 10, varav tre i intensivvård

Två personer har dött i viruset.

Efter en begäran till Socialstyrelsen fick Region Skåne i helgen den stora försändelsen skyddsutrustning och medicinsk teknisk utrustning såsom respiratorer.

Det är viktigt att utrusningen fördelas efter behov och därför hjälps de skånska sjukhusen åt så att det material som finns hamnar där behovet i är som störst, skriver regionen på sin hemsida.

Inför helgen signalerade Skånes universitetssjukhus, Sus, att man han hade akut brist på skyddsutrustning och då ryckte Helsingborg ut och delade med sig av det man kunde avvara.

– Efter att ha inventerat vårt material såg vi att vi kunde omfördela en del till Sus. Så jag lastade bilen full och körde ner det till Lund i fredags. Det var bland annat visir, munskydd och skyddsrockar, säger Håkan Kerrén, chef för akutverksamheten på Helsingborgs lasarett.

Många skåningar har hittat till det självskattningstest som Region Skåne lanserade i fredagskväll, med guidning till rätt instanser i Skåne.

Under måndagsmorgonen hade webbsidan med testet haft cirka 20 000 besök. Testet guidar invånare som vill veta när och var de ska söka vård i Skåne, och när det räcker att stanna hemma och ta hand om sig själv.

Av de som hittills har gjort testet har cirka 20 procent fått rådet fått rådet att ringa sin vårdcentral eller 1177.

I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Rådet är att stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år. Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp. Tvätta händerna och nys i armvecket för att minska spridning av smittan.