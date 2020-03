Skånskt band hyllar törstig poet

Bandet Finnegan’s Hell spelar keltisk folkrock och släppte tidigare i mars albumet Work is the curse of the drinking class, en konceptplatta inspirerad av Oscar Wilde. Med plattan toppar de nu listan på vinylförsäljning i Sverige.

Finnegan’s Hell består av sex medlemmar utspridda över landet, några i Göteborg, några i Malmö, Lund och Kävlinge.

– Man kan säga att vi gjort en konceptskiva. Titellåten Work is the curse of the drinking class är ett citat från Oscar Wilde. Han hade ett otroligt skarpsinne och har kläckt många citat som fortfarande används, hundra år senare. Och man får väl säga att citatet är en hyllning till andra törstiga poeter, ända fram i vår tid som till exempel Shane MacGowan, säger Rolf Perleij, som föredrar att gå under artistnamnet Old Roxy.

Citatet blev den första låten till albumet.

– Sedan rullade det på och plattan skrev sig själv. Vi har lyckats få till ett samspel som är bättre än någonsin, konstaterar Old Roxy.

På albumet finns även låten ”When i’m dead” som ursprungligen är en dikt av den brittiska poeten Christina Rosetti som levde på 1800-talet, ”Tokyo town” som är japaninspirerad och ”The last dance” som är mellanösterninspirerad.

– Vi skriver låtar om tre saker: livet, döden och alkohol. Det innefattar rätt mycket. Gränsen mellan livet och döden, gränsen mellan att njuta eller att bli redlös – det är livet, säger Old Roxy med glimten i ögat.

Efter albumsläppet i början av mars har bandet redan hunnit få fina recensioner och dessutom toppar albumet listan på vinylförsäljning i Sverige.

– Det är ganska märkvärdigt eftersom vi inte fått möjlighet att spela så mycket i Sverige, bara några enstaka spelningar. Annars spelar vi mycket i Tyskland, Holland Italien, Bulgarien och Polen.

Vad tror ni det beror på, att ni toppar vinyllistan?

– Jag vet inte riktigt. Det har blivit en hype med vinyl, många musikintresserade vill köpa vinyl och det är en bättre kvalitet på vinylpressning påstås det. Det är helt fantastiskt, vi ligger i liga med väldigt stora band som finns på den listan.

Finnegan’s Hell sex medlemmar går under artistnamnen Pabs, Mick, San, Ace, Cozy och så Old Roxy. Alla delar de artistefternamnet Finnegan.

– Det är lite en parodi på the Ramones.

Instrumenten är irländsk-influerade med allt ifrån gitarr och trummor till banjo, dragspel och tin whistle.

– Med den här plattan markerar vi ännu mer att vi förflyttat oss från traditionell keltisk folkrock till keltisk folkhårdrock med metal-inslag. Det får vi också kommenterat i recensioner som vi får från hela världen. Var vi än kommer och spelar så sjunger folk med i våra låtar. Det går en rysning genom en då.

Releasepartyt för nya plattan hade de på Folk å Rock i Malmö den sjunde mars – precis innan coronakraschen.

– Vi hade en hel del planerade spelningar i Tyskland i vår och sommar och som har blivit framflyttade. Vi har planerat att vara på festivaler runtom i Europa framöver men ingen vet hur det blir. Det här drabbar oss och många andra, både professionella musiker och frilansande, det är ett hårt slag. Men vi ger oss inte utan hoppas vi kan ta igen det senare. Just nu står allting stilla, allt från maj till juni har skjutits fram. Men vi är mer än villiga att dela med oss av vår musik.

I samband med releasefesten släppte bandet även en egen öl – en porter.

– Vi har ett samarbete med Gräsholma Gårdsbryggeri, ett litet mikrobryggeri. Till irländsk folkrock hör en god porter och det här är en porter som inte är så söt utan den har en distinkt god smak som passar att dricka till vår skiva, säger Old Roxy.

Arbetet med nya skivan har pågått under ett halvår och mestadels har de hållit till i ett hus i Vallarum.

– Där vi är helt isolerade från omvärlden utan störande moment. Det är vi, keltisk folkrock och en del porter som vi har smakat, säger Old Roxy med ett skratt.

– Det är tänkvärda texter, det är hög energi, det är glad musik, mycket melodier. Musiken är en upplevelse och den ska avnjutas på hög volym och med en porter i näven, då mår man bra och vi vill att våra lyssnare ska må bra.