Skådespelaren Lyle Waggoner har avlidit i en ålder av 84 år.

Han presenterade The Carol Burnett show från 1967 till 1974 och hade även rollen som Steve Trevor och Steve Trevor jr i tv-serien Wonder woman från 1975 till 1979.

Han var född i Kansas City och dök upp i tv-rutan och på film under mitten av 1960-talet.

Bland några av hans övriga rollen kan nämnas Lost in space (1967), The love boat II (1977, 1979), The gossip columnist (1980), Charlie’s angels (1980), Mork & Mindy (1981), Murder, she wrote (1984, 1991), That ’70s show (1999), Dream a little evil (1990), och The war at home (2005).