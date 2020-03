Maggie Griffin, mor till Kathy Griffin har avlidit i en ålder av 99 år.

Hon medverkade tillsammans med sin dotter i tv-showen Kathy Griffin: My life on the D-list, där hon helt enkelt spelade sig själv från 2012 till 2013.

Till följd av detta var hon även gäst i Larry King live och Jimmy Kimmel live!

Maggie Griffin gav även ut memoaren Tip it! The world according to Maggie (2010).